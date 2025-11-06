Köd és napsütés: ilyen időre számíthatunk a következő napokban

A következő napok még kellemes időt tartogatnak. Csütörtökön és pénteken, illetve a hétvégén sokfelé számíthatunk csendes, száraz őszi időre - közölte a koponyeg.hu. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk!
A következő napokban változatlan reggeli ködre számíthatunk, azonban napközben felhős, részben napos idő hat majd a hangulatunkra. A hőmérséklet átlagosan 12-17 fok között alakul majd.
Csütörtök, november 6.
Nyugaton tartósabban megmaradhat a rétegfelhőzet, míg máshol több órára kisüt a nap. Csapadék továbbra sem várható, a maximum 14–15 fok körül marad.
Péntek, november 7.
A reggeli órákban köd képződik, amely fokozatosan feloszlik. Napközben változóan felhős, részben napos idő ígérkezik. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Szombat, november 8.
Továbbra is csendes, száraz őszi időre számíthatunk. Reggel ködfoltok képződnek, délután felhős és derűsebb tájak egyaránt előfordulnak. A hőmérséklet 14 fok körül tetőzik.
Vasárnap, november 9.
Helyenként makacsul megmaradhat a rétegfelhőzet, másutt a köd feloszlása után többnyire napos időre van kilátás. A borult, párás tájakon 10, a napos vidékeken 15 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
