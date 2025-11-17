Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmasat zuhan a hőmérséklet, borús időt ígér a hét

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 06:00
télIdőjáráselőrejelzés
Bár nem akarjuk elhinni, lehet tényleg ideje lesz előszedni a téli öltözetet.
CJA
A szerző cikkei

A jövő heti időjárás nem ígér semmi jót: hatalmasat zuhan a hőmérséklet, és a nap is jó ideig a felhők mögé bújik.

Időjárás a következő napokban: zuhan a hőmérséklet, téli idő vár ránk
Így alakul az időjárás a következő napokban: zuhan a hőmérséklet, téli idő vár ránk (fotó: Köpönyeg.hu)

Téles időjárás vár ránk

A hétfőt (november 17.) még 15 fokkal kezdjük, de már borús és esős nap vár ránk, erős északnyugati széllel.

Kedden, november 18-án bár kicsivel több napsütést ígérnek a meteorológusok, a viharos szél hatására aligha érezhetjük majd a változást. A hőmérséklet ekkorra már 5–10 fok közé esik.

Szerdán, november 19-én szünetel a szomorú őszi idő, kibukkan a nap, és szinte kora télies időt érezhetünk majd, reggeli 0 és napközbeni 6 fokkal.

Csütörtökön, november 20-án folytatódik az esős, viharos idő 5–11 fok közötti hőmérséklettel.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu