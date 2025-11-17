Hatalmasat zuhan a hőmérséklet, borús időt ígér a hét

A jövő heti időjárás nem ígér semmi jót: hatalmasat zuhan a hőmérséklet, és a nap is jó ideig a felhők mögé bújik.

Így alakul az időjárás a következő napokban: zuhan a hőmérséklet, téli idő vár ránk (fotó: Köpönyeg.hu)

Téles időjárás vár ránk

A hétfőt (november 17.) még 15 fokkal kezdjük, de már borús és esős nap vár ránk, erős északnyugati széllel.

Kedden, november 18-án bár kicsivel több napsütést ígérnek a meteorológusok, a viharos szél hatására aligha érezhetjük majd a változást. A hőmérséklet ekkorra már 5–10 fok közé esik.

Szerdán, november 19-én szünetel a szomorú őszi idő, kibukkan a nap, és szinte kora télies időt érezhetünk majd, reggeli 0 és napközbeni 6 fokkal.

Csütörtökön, november 20-án folytatódik az esős, viharos idő 5–11 fok közötti hőmérséklettel.