Kemény idő vár ránk: ennek sokan nem fognak örülni

Vasárnap: Marad a borongós idő, északkeleten lehet tartósan borús az idő. Szórványosan fordul elő zápor. A déli szél egyre inkább megélénkül. 9 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet, továbbra is délen lehet enyhébb az idő.

Hétfő: Az erősen felhős, vagy borult égből sokfelé várható eső, záporeső. 12 fok körül valószínű a csúcsérték. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg.

Kedd: Az erős, olykor viharos szél hatására csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap. 5 és 10 fok közé esik vissza a hőmérséklet, erős lehűlés várható.

Szerda: Változóan felhős, már-már télies időre van kilátás. Reggel 0, délután +6 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.