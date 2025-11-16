Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Kemény idő vár ránk: ennek sokan nem fognak örülni

zápor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 06:34
Brutális időjárási kontraszt jön.
K. C.
Vasárnap: Marad a borongós idő, északkeleten lehet tartósan borús az idő. Szórványosan fordul elő zápor. A déli szél egyre inkább megélénkül. 9 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet, továbbra is délen lehet enyhébb az idő.

Hétfő: Az erősen felhős, vagy borult égből sokfelé várható eső, záporeső. 12 fok körül valószínű a csúcsérték. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg.

Kedd: Az erős, olykor viharos szél hatására csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap. 5 és 10 fok közé esik vissza a hőmérséklet, erős lehűlés várható.

Szerda: Változóan felhős, már-már télies időre van kilátás. Reggel 0, délután +6 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
