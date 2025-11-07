Nyugodt időjárással érkezik a péntek, ez várható

Nyugodt időjárássul zárul a munkahét, miután pénteken a hajnali ködfoltok megszűnése után eső és szélmentes időnk lesz. Habár változóan felhős lesz az ég, a nap is több órára kisüt majd várhatóan. A csúcshőmérséklet 14 fok körül alakul majd a reggeli 5-6 fok után.
Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható
- közölte a Hungaromet.
