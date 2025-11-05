Megtörte a csendet Makrai Pál: eddig nem hallott titkokat árult el az életéről

Egyedülálló életút, lenyűgöző zenei és színházi pálya, valamint családi történetek szövik át ezt az interjút. A Rock Színház és az Operettszínház világából ismert Makrai Pál színész és zenész mesél arról, hogyan lett a magyar zenei élet meghatározó alakja, és milyen élmények formálták karrierjét Várkonyi Mátyás és Miklós Tibor oldalán. Életéről és élményeiről a hot! magazinnak mesélt.

A fiatal Makrai Pál - Fotó: archív / hot! magazin

A Kölcsey gimnáziumba jártál, miért végezted el a nyomdász szakközépiskolát is?

„A szüleim gondolták azt, hogy a zene nem biztos pálya.”

Édesanyám pénztáros volt vendéglátóhelyeken, édesapám három esztergagépes vállalkozását államosították. Ő emellett hegedült egy népi együttesben.

„Engem is taníttattak zenére még egészen kiskoromban, de nem lettem sem Paganini, sem Liszt Ferenc. A nyomdász kéziszedői szakmát viszont jónak vélték számomra. 1963-ban, amikor megjelent a Beatles, arra felfigyeltünk. Nagy Tamás osztálytársam hozott Angliából egy elektromos gitárt. Csináljunk egy zenekart, mondta, ez lett a Blacks, ő a szólógitáros, én a basszusgitáros, egy másik barátunk akkordozott, a harmadik dobolt. Egy osztálytárs hozott Moszkvából egy héthúros akusztikus gitárt, azon gyakoroltam otthon. A szüleimtől kaptam egy Mambó magnót, felvettem, ahogy játszom a Shadowsokat. Aztán Tamás azt mondta, hogy a Thököly úton van egy hangszerkészítő, Hetesi, tőle vettünk basszusgitárt, előtte eladtuk a magnót. Flamm Ferenc az Atlasz együttesbe engem hívott énekelni. Addig működött, amíg Feri azt nem mondta, hogy neki egyelőre fontosabb a Képzőművészeti Főiskola. Amikor végzett, újraindult a zenekar.

Tanultál valaha énekelni?

Autodidakta módon énekeltem, ahogy gitároztam is. Akkor mentem el a Postás Zeneiskolába, Ákos Stefihez, amikor OSZK-vizsga kellett ahhoz, hogy külföldön játszhassak az Ungár zenekarral. Révész Sanyival egy időben szereztük meg a papírokat. Hat évig léptem fel Ungárékkal, akkor már nős voltam, a feleségemet is vittem később magammal Norvégiába.”

Makrai Pál feleségével egy koncertjén ismerkedtek meg