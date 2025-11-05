Megtörte a csendet Makrai Pál: eddig nem hallott titkokat árult el az életéről

Egyedülálló életút, lenyűgöző zenei és színházi pálya, valamint családi történetek szövik át ezt az interjút. A Rock Színház és az Operettszínház világából ismert Makrai Pál színész és zenész mesél arról, hogyan lett a magyar zenei élet meghatározó alakja, és milyen élmények formálták karrierjét Várkonyi Mátyás és Miklós Tibor oldalán. Életéről és élményeiről a hot! magazinnak mesélt.
A Kölcsey gimnáziumba jártál, miért végezted el a nyomdász szakközépiskolát is?
„A szüleim gondolták azt, hogy a zene nem biztos pálya.”
Édesanyám pénztáros volt vendéglátóhelyeken, édesapám három esztergagépes vállalkozását államosították. Ő emellett hegedült egy népi együttesben.
„Engem is taníttattak zenére még egészen kiskoromban, de nem lettem sem Paganini, sem Liszt Ferenc. A nyomdász kéziszedői szakmát viszont jónak vélték számomra. 1963-ban, amikor megjelent a Beatles, arra felfigyeltünk. Nagy Tamás osztálytársam hozott Angliából egy elektromos gitárt. Csináljunk egy zenekart, mondta, ez lett a Blacks, ő a szólógitáros, én a basszusgitáros, egy másik barátunk akkordozott, a harmadik dobolt. Egy osztálytárs hozott Moszkvából egy héthúros akusztikus gitárt, azon gyakoroltam otthon. A szüleimtől kaptam egy Mambó magnót, felvettem, ahogy játszom a Shadowsokat. Aztán Tamás azt mondta, hogy a Thököly úton van egy hangszerkészítő, Hetesi, tőle vettünk basszusgitárt, előtte eladtuk a magnót. Flamm Ferenc az Atlasz együttesbe engem hívott énekelni. Addig működött, amíg Feri azt nem mondta, hogy neki egyelőre fontosabb a Képzőművészeti Főiskola. Amikor végzett, újraindult a zenekar.
Tanultál valaha énekelni?
Autodidakta módon énekeltem, ahogy gitároztam is. Akkor mentem el a Postás Zeneiskolába, Ákos Stefihez, amikor OSZK-vizsga kellett ahhoz, hogy külföldön játszhassak az Ungár zenekarral. Révész Sanyival egy időben szereztük meg a papírokat. Hat évig léptem fel Ungárékkal, akkor már nős voltam, a feleségemet is vittem később magammal Norvégiába.”
Rajongó volt a feleséged?
„A második feleségem lett Ági. 21 évesen már megnősültem, abból a házasságból született a nagylányom, Nikolett. Az E épületben játszottunk az Atlasszal, odajött hozzám egy lány, hogy énekeljem már el a barátnőjével közös kedvenc számukat a Moody Bluestól.”
Éppen meg voltam fázva, nehezen álltam rá. Legközelebb a Gerlóczy utcai klubban játszottunk, megláttam a lányt meg a szép fekete hajú barátnőjét, és megkértem egy barátomat, kérdezze meg tőle, megvárna-e a koncert után. Megvárt.
„Néhány hónap múlva összeházasodtunk és már 55 éve vagyunk együtt. A lányunk, Sonja újságíró. A feleségem könyvelő volt az Állami Könyvterjesztő Vállalatnál. Jelmeztervező szeretett volna lenni. Rendkívül olvasott, intelligens, a környezetét jó ízléssel alakító ember.”
Megérte külföldön játszani?
„Jól kerestünk. Megvettük az első kocsinkat, a lakásunkat és a hangszereimet is.”
Jó néhány zenekarban megfordultál. Hol érezted a legjobban magad?
„Mindegyikre jó szívvel gondolok. A Blacksre, az Atlaszra, az Apostolra, a Korálra, a Kormoránra, a Színészzenekarra, a Favágókra, a Sámsonra és az Old Sámsonra. Sok volt az élmény. Csak akkor változtattam, ha elküldtek.”
A Rock Színháznak köszönheted, hogy nem csupán zenészként, hanem színészként is megismertek.
„Miklós Tibor és Várkonyi Mátyás hívott ’81-ben, és ott voltam egészen ’96-ig a színház megszűnéséig. Az Evita németországi turnéin már velük voltam, játszottam az első magyar rockoperában, a Sztárcsinálókban, a Jézus Krisztus Szupersztárban… ”
Felsorolni is nehéz, hány színházban játszottál ’96 után. Ami nehezen érthető az az, hogy miért voltál hat évig tag az Operettben, ha nem kaptál szerepeket?
„Szinetár Miklós vitte az Operettbe a volt rockszínházasokat. Közben igazgatóváltás történt.”
Egyetlen beugrásom volt A montmartre-i ibolyában, Frascati szerepében.
„A színház egy része Japánban, a másik fele Münchenben vendégszerepelt. Így kaptam meg itthon Frascati szerepét, amit egyébként Benkóczi Zoltán és Kulcsár Lajos játszott.”
Bejött neked utána a szabadúszás?
„Nagyon sokat köszönhetek Koltay Gábornak, aki akkor a Szabadtér Színház vezetője volt. Minden évben kaptam a produkcióikban szerepet. A filmjeiben is játszottam. Később külföldi produkciókhoz is hívtak, jól beszélek angolul.”
A Komáromi Magyarock Dalszínházzal lépsz fel. Zenekarokba már nem vágysz?
„Nosztalgiával gondolok a régi időkre. Nemrégiben ünnepeltük Szentendrén a Rock Színház 45., Várkonyi Mátyás 75. születésnapját.”
A Magyarock Dalszínház utazótársulat. Komáromban lemegy 6-8 előadás, aztán útra kelünk. Szeptemberben 12, októberben 14 előadásom volt.
„Sikeres, népszerű musicaleket játszunk, de történelmi témájúakat is. A Kőszívűt, a Klapkát, az Egri csillagokat előadjuk iskolásoknak is. Ez éppen elég, decemberben 80 éves leszek.”
