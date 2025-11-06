Óriási volt a pánik, tűzoltók húzták ki a szurkolókat a lángoló buszból

A Barcelona-szurkolóinak egy csoportja drámai pillanatokat élt át szerdán, amikor a Bajnokok Ligája-mérkőzésre tartó buszuk kigyulladt Belgiumban. Az incidens néhány órával a Club Brugge elleni, végül 3–3-as döntetlennel záruló találkozó előtt történt, amikor a katalán drukkerek a Jan Breydel Stadion felé tartottak. Az utasok a beszámolók szerint hirtelen füstöt és lángokat észleltek a járművön, ami az autópályán, Brugge közelében haladt. A sofőr azonnal megállt, és a drukkerek elhagyták a járművet.

Kigyulladt a Barcelona-szurkolókat szállító busz a BL-meccs előtt Fotó: Mathias Mariën

A Barcelona-szurkolók sértetlenül megúszták

A közösségi médiában rövid időn belül több videó és fénykép is megjelent az esetről. Szerencsére senki sem vesztette életét, és súlyos sérülésekről sem érkezett jelentés. A brugge-i tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és sikerült megfékezniük a lángokat. A szurkolókat más buszokkal szállították tovább a stadionba, így többségük végül megérkezett a mérkőzésre.

A De Morgen belga napilap értesülései szerint a tűz keletkezését feltehetően egy pirotechnikai eszköz okozta, ám egyelőre nem tisztázott, hogy azt szándékosan vagy véletlenül gyújtották meg. Bár az utasok többsége saját erejéből el tudta hagyni a járművet, a tűzoltóknak több embert is ki kellett húzniuk a lángoló buszból.

🚨| BREAKING: One of the buses that was supposed to carry the travelling Barça fans to the stadium has caught fire 😦 pic.twitter.com/UJc11Ys8ud — forblaugrana (@forblaugrana) November 5, 2025