Óriási volt a pánik, tűzoltók húzták ki a szurkolókat a lángoló buszból

A Barcelona-szurkolóinak egy csoportja drámai pillanatokat élt át szerdán, amikor a Bajnokok Ligája-mérkőzésre tartó buszuk kigyulladt Belgiumban. Az incidens néhány órával a Club Brugge elleni, végül 3–3-as döntetlennel záruló találkozó előtt történt, amikor a katalán drukkerek a Jan Breydel Stadion felé tartottak. Az utasok a beszámolók szerint hirtelen füstöt és lángokat észleltek a járművön, ami az autópályán, Brugge közelében haladt. A sofőr azonnal megállt, és a drukkerek elhagyták a járművet.
A közösségi médiában rövid időn belül több videó és fénykép is megjelent az esetről. Szerencsére senki sem vesztette életét, és súlyos sérülésekről sem érkezett jelentés. A brugge-i tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és sikerült megfékezniük a lángokat. A szurkolókat más buszokkal szállították tovább a stadionba, így többségük végül megérkezett a mérkőzésre.
A De Morgen belga napilap értesülései szerint a tűz keletkezését feltehetően egy pirotechnikai eszköz okozta, ám egyelőre nem tisztázott, hogy azt szándékosan vagy véletlenül gyújtották meg. Bár az utasok többsége saját erejéből el tudta hagyni a járművet, a tűzoltóknak több embert is ki kellett húzniuk a lángoló buszból.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.