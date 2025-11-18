14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Időjárás-előrejelzés: berobban a hidegfront, hamarosan itt az igazi tél

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 06:00
Bár többfelé kisüthet a nap, továbbra is a borús, esős idő lesz a jellemző. Mutatjuk, milyen időjárás várható a napokban!
Az időjárás-előrejelzés szerint kedden ÉNy felől csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap, de délen és keleten még lehetnek borongós tájak. Néhol zápor még előfordulhat. Az eleinte erős ÉNy-i szél délutánra mérséklődik. Csak 5-9 fok várható.

Időjárás-előrejelzés: a héten továbbra is felhős, borús időre lehet számítani / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Ilyen időjárás várható a napokban

Szerdán változóan felhős időre van kilátás, délen a több felhővel. Esetleg itt fordulhat elő csapadék. Reggel már országszerte fagyhat, délután is csak +7 fok körül alakul a hőmérséklet. Télies napunk lesz.

 

Csütörtökön felhős, párás idő várható nyugat felől esővel, záporral. 10-11 fok köré enyhül az idő. A délies szél megélénkül.

 

Pénteken borult, párás idő ígérkezik többfelé esővel. +9 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. Az északias szél néha megélénkül - írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
