Elérkezett a várva várt pillanat: akár már holnap lehullhat az első idei hó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 12:35
Már nem kell sokat várni, ugyanis az első hópelyhek akár holnap lehullhatnak Magyarországon. Bár a tél még csak kóstolgat minket, több térségben is lehet számítani némi havazásra.

Elérkezett az idő, amit sokan vártak, ugyanis akár már holnap hajnalban megérkezhet az év első havazása Magyarországra. Bár várhatóan nem lesz nagy havazás, és gyorsan el is olvad majd, több térségben, különösen délnyugaton és a hegyvidéki területeken esély van rá, hogy átmenetileg kifehéredjen a táj.

Érkezik az idei év első havazása
Érkezik az idei év első havazása  Fotó: freeepik.com

Mikor és hol lehet havazásra számítani?

Kedden, november 18-án hajnalban a hideg levegő és a megmaradó csapadék hatására a délnyugati határ mentén és a Mecsek térségében akár havas eső vagy hózápor is kialakulhat, de csak rövid időre.

A szerda előreláthatólag hómentes lesz, azonban ezt követően csütörtökön, november 20-án újabb csapadék érkezik lehűléssel, így a Kőszegi-hegységben időszakosan havazás is előfordulhat. A péntek pedig a leghavasabb nap lehet, főleg az Északi-középhegységben, a Bükkben, ahol már vékony hótakaró is kialakulhat a magasabban fekvő területeken.

Tartós marad a hideg?

Úgy tűnik, a mostani, télies időszak egyelőre csak előzetes: a gyorsan el fog olvadni, a hideg pedig továbbáll. A jelenlegi folyamatok azonban azt mutatják, hogy a jövő héten komolyabb lehűlés is érkezhet, így az igazi tél sincs már messze - közölte a Köpönyeg.

