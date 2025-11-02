Megszólalt a horgász, aki kifogta a Ráckevei-Duna legnagyobb pontyát: Olyan érzésem volt, mintha egy zsákot húznék

Tudatosan kereste a Ráckevei- (Soroksári-) Duna (RSD) legnagyobb pontyát, a 36,8 kilogrammos Stefánt Berényi Antal Tamás, aki a káprázatos töves miatt választotta a szigetbecsei közösségi stéget.

15 perces fárasztás

Berényi Antal Tamás jövő tavasszal ismét megpróbálja kifogni Stefánt Fotó: Bors

– Tudtam, hogy azon a környéken, pár kilométeren belül mozog Stefán. Előző nap mindössze egy darab pontyot sikerült fognom, egy 13 kilósat. Ezután felraktam egy nagyobb, szelektívebb csalit. Behúzás után tíz perccel egy maszatolós, ejtős kapással jelentkezett ez a ponty.

Már a bevágás pillanatában éreztem, nagy hal van a horgon. Olyan érzés volt, mintha egy zsákot húznék, ami oldalazik

– fogalmazott a Bors­nak Berényi Antal Tamás, aki 15 percig fárasztotta a rekord­méretű halat.

A horgász arról is szót ejtett, örül a Ráckevei Duna­ági Horgász Szövetség kez­de­mé­nyezésének, hogy közös­ségi stégeket építenek azoknak, akik nem rendelkeznek nyaralóval. Reméli, ezeket a jövőben is ingyen használhatják majd a pecások.

Rekordponty

A ráckevei szövetség beszámolójában megjegyezte: „ez a hal alighanem Magyarország legnagyobb természetes vízi rekordpontya!”

– Én is így gondolom. Remélem, hamarosan sikerül fognom egy 40 kiló feletti példányt is. A célom, hogy jövő tavasszal visszatérek ugyanoda, és ismét megpróbálom kifogni Stefánt, hátha az ívás előtt még nagyobb lesz, esetleg átlépi a 40 kilós álomhatárt. Nem öreg hal, teljesen egészséges, így van is erre esély – tette hozzá Berényi Antal Tamás.

Könnyen lehet, hogy átlépi majd a 40 kilós álomhatárt Fotó: Bors

Lemaradt a díjról

A pecás meglepődött azon, hogy ekkora felhajtás lett körülötte a rekordfogása után. A visszaengedésről szóló videóját 100 ezren nézték meg a közösségi médiában.

– Az bánt csak, hogy későn érkezett Stefán, így nem tudtam nevezni az Év horgásza díjra. Pedig úgy érzem, ezzel a fogással megnyertem volna – mondta a horgász.