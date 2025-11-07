Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Méretkorlátozást szeretne elérni a világbajnok horgász, Döme Gábor - Koós Ferenc: Túl kevés a harcsa 150 centis felső határa

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 11:15
Több mint egymillió horgászigazolvánnyal rendelkező pecás van Magyarországon, és ez a szám egyre csak növekszik. A Bors hetente jelentkezik horgászrovatával, amellyel még több embert kívánunk kicsalni a tó- vagy folyópartra. Ezúttal neves harcsahorgászokat kérdeztünk arról, mi a véleményük a világbajnok horgász, Döme Gábor javaslatáról, miszerint 150 centi felett ne lehessen megtartani a harcsát.
K. D.
A szerző cikkei

Felkavarta az állóvizet a világbajnok horgász, Döme Gábor, aki egy javaslattal állt elő, amely új alsó- és felső mérethatárokat jelöl ki a harcsák esetében. 

Szerinte a csúcsragadozó minimálisan elvihető mérete 80 centiméter, míg a legnagyobb 150 centiméter legyen.

– A harcsa mind a mai napig az egyetlen olyan nemeshalunk, amelynek Magyarországon, a természetes vizeken nincs meghatározva a felső határa, és ha úgy tetszik, a törzsállomány nem élvez védelmet – fogalmazott Döme Gábor, aki szerint egyre többen vélekednek úgy, hogy a kapitális harcsáknak a vizeinkben kell maradniuk nem pedig a konyhaasztalon végezniük.

 Ezek a vizeink nemzeti kincsei, amelyeket ha bárki megfogott, büszke lehet rá, de úgy gondoljuk, nincs joga arra, hogy levágja, és végül elfogyassza. 

Döme Gábor olyan harcsás vizeket szeretne Magyarországon, mint a spanyolországi Ebro vagy az olaszországi Pó folyó Fotó: Hortobágyi Halgazdaság Zrt.

Nagyon fontos, hogy nem a halfogyasztás ellen vagyok, hiszen én magam is szeretem a halat, de meg kell tartanunk az önmérsékletet, és lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy az alsó korosztály felerősödjön, kellő méretet elérjen, és legalább egyszer reprodukálja magát, le tudjon ívni, továbbá a kapitális korosztályt is védetté tudjuk tenni.

Döme Gábor a javaslatát elküldte a Magyar Országos Horgász Szövetséghez.

Koós Ferenc: A legtökéletesebbek a 18-20 kilós példányok

A harcsahorgászat legendája, Koós Ferenc szerint a 150 centis felső határt feljebb kellene tornázni, ugyanis szerinte ez túl kevés.

Koós Ferenc szerint a legjobb ízük a 18-20 kilós harcsáknak vannak Fotó: Bors

– Mi elértük a 2000-es évek elején, hogy a 20 kiló feletti harcsákat kötelezően vissza kellett engedni. Úgy gondolom, ezt kellene ismét belőni. Ha valaki étkezési céllal horgászik erre a ragadozóra, akkor a legtökéletesebbek ezek a 18-20 kiló közötti példányok. 

Ezek körülbelül 160-170 centisek, vagyis én ott szabnám meg a felső határt 

– fogalmazott lapunknak Koós Ferenc, aki hozzátette: őt nem kérdezte meg Döme Gábor, amikor elkészítette javaslatát.

Petróczi István: Ki védi a horgászokat?

Petróczi István véleményét kikérte Döme Gábor, és ő maximálisan támogatja a világbajnok ötletét, ugyanakkor megjegyezte, bár védeni kell ezt a csúcsragadozót, de a harcsahorgászokra senki nem gondol.

Petróczi István véleményét kikérte Döme Gábor Fotó: Bors

– Lassan nincs olyan víz, ahol be lehet csónakkal vinni a szereléket, élő halat lehet használni. Élő vizeinken egy-két rész kivételével a hajóközlekedés miatt tilos behúzni. 

A tavak, folyók kezdenek elharcsásodni, ennek oka pedig az, hogy túlszabályozzák a horgászatot.

 Úgy gondolom, ezzel is foglalkozni kellene, nemcsak a méretkorlátozással – nyilatkozta a Borsnak Petróczi István.

Lukácsi Béla: Megosztja a horgásztársadalmat

Lukácsi Béla úgy látja, Döme Gábor javaslata nagyon megosztja a horgásztársadalmat, és ez szerinte probléma.

Lukácsi Béla szerint Döme Gábor javaslata megosztja a horgásztársadalmat Fotó: Bors

– Részben egyetértek Gáborral. Abban igaza van, hogy védeni kellene, ahogy a többi nemeshalunkat. Azzal is egyetértek, hogy egy kapitális harcsa sem végez pusztítást a vizeink halállományában. Sokkal kevesebbet eszik, mint amennyit gondolunk. Ettől függetlenül, ahogy minden állatnak, úgy a harcsának is véges az élete, vagyis előbb-utóbb elpusztulnak. 

Én azt javaslom, hogy legyen egy felső határ, amit ha átlépünk, akkor újra meg lehessen tartani. Egy példával élve: mondjuk 150 és 230 centi között ne lehessen elvinni, utána pedig ismét. 

Ahova járok tóra, ott is elpusztult egy 80 kilós harcsa öregségben. Ráadásul ezek a matuzsálemek a fárasztást is nehezen viselik, nem biztos, hogy túlélik a visszaengedést – mondta a Borsnak Lukácsi Béla.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

