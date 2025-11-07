Méretkorlátozást szeretne elérni a világbajnok horgász, Döme Gábor - Koós Ferenc: Túl kevés a harcsa 150 centis felső határa

Felkavarta az állóvizet a világbajnok horgász, Döme Gábor, aki egy javaslattal állt elő, amely új alsó- és felső mérethatárokat jelöl ki a harcsák esetében.

Szerinte a csúcsragadozó minimálisan elvihető mérete 80 centiméter, míg a legnagyobb 150 centiméter legyen.

– A harcsa mind a mai napig az egyetlen olyan nemeshalunk, amelynek Magyarországon, a természetes vizeken nincs meghatározva a felső határa, és ha úgy tetszik, a törzsállomány nem élvez védelmet – fogalmazott Döme Gábor, aki szerint egyre többen vélekednek úgy, hogy a kapitális harcsáknak a vizeinkben kell maradniuk nem pedig a konyhaasztalon végezniük.

Ezek a vizeink nemzeti kincsei, amelyeket ha bárki megfogott, büszke lehet rá, de úgy gondoljuk, nincs joga arra, hogy levágja, és végül elfogyassza.

Döme Gábor olyan harcsás vizeket szeretne Magyarországon, mint a spanyolországi Ebro vagy az olaszországi Pó folyó Fotó: Hortobágyi Halgazdaság Zrt.

Nagyon fontos, hogy nem a halfogyasztás ellen vagyok, hiszen én magam is szeretem a halat, de meg kell tartanunk az önmérsékletet, és lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy az alsó korosztály felerősödjön, kellő méretet elérjen, és legalább egyszer reprodukálja magát, le tudjon ívni, továbbá a kapitális korosztályt is védetté tudjuk tenni.

Döme Gábor a javaslatát elküldte a Magyar Országos Horgász Szövetséghez.

Koós Ferenc: A legtökéletesebbek a 18-20 kilós példányok

A harcsahorgászat legendája, Koós Ferenc szerint a 150 centis felső határt feljebb kellene tornázni, ugyanis szerinte ez túl kevés.

Koós Ferenc szerint a legjobb ízük a 18-20 kilós harcsáknak vannak Fotó: Bors

– Mi elértük a 2000-es évek elején, hogy a 20 kiló feletti harcsákat kötelezően vissza kellett engedni. Úgy gondolom, ezt kellene ismét belőni. Ha valaki étkezési céllal horgászik erre a ragadozóra, akkor a legtökéletesebbek ezek a 18-20 kiló közötti példányok.

Ezek körülbelül 160-170 centisek, vagyis én ott szabnám meg a felső határt

– fogalmazott lapunknak Koós Ferenc, aki hozzátette: őt nem kérdezte meg Döme Gábor, amikor elkészítette javaslatát.

Petróczi István: Ki védi a horgászokat?

Petróczi István véleményét kikérte Döme Gábor, és ő maximálisan támogatja a világbajnok ötletét, ugyanakkor megjegyezte, bár védeni kell ezt a csúcsragadozót, de a harcsahorgászokra senki nem gondol.