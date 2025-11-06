Rejtély a Hármas-Körösön: elhagyatott hajót találtak, csak pár ruha volt benne

Napokkal ezelőtt eltűnt egy körösladányi férfi, akinek megtalálták a csónakját Hármas-Körösön, benne néhány ruhadarabbal. A Tények szerint minden arra utal, hogy a megtalált dolgok a férfi tulajdonában voltak.

Eltűnt férfi csónakját találták meg / Fotó: Freepik.com (Illusztráció)

Egy eltűnt férfi csónakja kerülhetett elő

Kedden egy magányos csónak bukkant fel a Hármas-Körösön, a Sebes- és a Kettős-Körös összefolyásától néhány száz méterre. Egy gallyon akadt fenn, majd ide-oda imbolygott benne néhány ruhadarabbal. Mivel a napokban erős szélviharok jellemezték a térséget, így a horgász, aki a csónakra lelt, azt hitte emiatt sodródott a partra valahonnan.

A közeli csárdaszállási kikötőbe be is vonta a csónakot, hátha jelentkezik valaki érte, a közösségi médiában is utána érdeklődnek. Nem sokkal később kiderült, hogy a csónakon szereplő név gazdája egy eltűnt körösladányi férfi, aki után már napok óta kutat a rendőrség.

A férfinek több tűzesethez is köze lehet, ugyanis napokkal ezelőtt több ingatlan és autó is leégett a településen és keresték a gazdáját, aki nyomtalanul eltűnt. A rendőrség megerősítése szerint is az eltűnt férfié lehetnek a megtalált dolgok, ám továbbra sincs semmi információ a férfi hollétéről. A környéken keresik a hatóság emberei és önkéntesek is, átkutatják a folyó mentét, illetve a közeli erdős területeket.