Kritikus a hóhelyzet az országban: szombat estére számos település elérhetetlenné vált autóbusszal

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 21:06
közlekedésidőjárásautóbusz
A havazás miatt négy dunántúli megye számos települése elérhetetlenné vált autóbusszal szombat estére, a legtöbb Zalában - közölte honlapján a MÁV-csoport.
N.T.
A szerző cikkei

Közleményük szerint az időjárási és útviszonyok miatt szombat estére autóbusszal elérhetetlenné vált Baranya, Somogy, Veszprém és Zala vármegye több települése.

Baranyában Liget, Somogyban Kaposdada és Zsippó, Veszprémben Bakonybél, Hidegkút, Jásd, Kislőd, Lókút, Öcs és Tés nem érhető el busszal.

Zalában Bagod, Becsvölgye, Csapi, Kustánszeg, Milejszeg, Nemeshetés, Nemespátró, Vaspör, Zalacséb, Zalaháshágy, Zalaújlak vált elérhetetlenné távolsági járattal, de Zalaegerszeg több városrészében is szünetel az autóbusz-forgalom, így Szenterzsébethegy, Bazita és Ebergény helyi járatai sem tudnak közlekedni.

 

 

