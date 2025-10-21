Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Tornádó csapott le Párizsra: legalább egy halott és több sérült is van

Franciaország
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 06:56
Számtalan darut döntött ki és háztetőket tépett le, a brutális vihar.
Legalább egy ember életét vesztette, amikor tornádószerű vihar csapott le a francia fővárostól északra fekvő Val-d'Oise régióra, mindössze 16 kilométerre Párizstól.

Hírtelen csapott le tornádó Párizsra

A heves esőzéssel és rendkívül erős széllel kísért időjárási jelenséget a hatóságok tornádónak minősítették. A vihar több ház tetejét letépte, darukat döntött ki, és komoly pusztítást okozott Ermont város lakónegyedében.

A mentési munkálatokban mintegy 80 tűzoltó, 50 rendőr és 20 mentőautó vett részt. Feladatuk a romok eltakarítása és a lakosság biztonságának helyreállítása volt.

Az áldozat egy 23 éves férfi, aki éppen egy építkezésen dolgozott, amikor a tornádó lecsapott a munkaterületre. A férfi egy magánépítőipari cég alkalmazottja volt.

Guirec Le Bras, Pontoise ügyésze a tragédia helyszínén így nyilatkozott:

Tíz áldozat van, köztük egy elhunyt, egy 23 éves férfi. A férfi a helyszínen dolgozó magánépítőipari cég alkalmazottja volt.

Az érintett város vasútvonalai és több út is lezárás alatt áll a takarítási munkálatok miatt. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék el a térséget, amíg a helyreállítás tart - írja a Mirror.

 

