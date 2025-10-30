Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Alfonz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Azonnali termékvisszahívás: Vigyázz a fűszereidre - akár ez is lehet benne

termékvisszahívás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 12:40
oregánóNKFH
Több fűszerterméket is azonnal visszahívtak keveredés miatt.
CJA
A szerző cikkei

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el, miután egyes fűszerek összekeveredtek.

Az NKFH azonnali termékvisszahívást rendelt el
Az NKFH azonnali termékvisszahívást rendelt el (fotó: NKFH)

Az Alanex Kft. jelentette, hogy az általuk csomagolt és forgalmazott morzsolt oregánó elnevezésű termék visszahívását kezdeményezték, mivel olívalevél került a termékbe.

A vállalat közlése szerint a keveredés élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent, ugyanakkor a cég az NKFH-val együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket: a terméket kivonták a forgalomból és visszahívják a fogyasztóktól.

A termékvisszahívás áldozatai:

  • Oregánó Morzsolt 
  • Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó
  • Ízműhely Pecsenye fűszersó
  • Ízműhely Olasz fűszerkeverék
  • Ízműhely Görög gyros fűszersó
  • Ízműhely Chilis-magyaros fűszerkeverék
  • Ízműhely Mexikói fűszersó
  • Bulkshop cajun fűszerkeverék
  • Bulkshop pizza fűszerkeverék
  • Bulkshop fajitas fűszerkeverék
Visszahívott termékek képe (fotó: NKFH)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu