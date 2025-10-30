Azonnali termékvisszahívás: Vigyázz a fűszereidre - akár ez is lehet benne

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el, miután egyes fűszerek összekeveredtek.
Az Alanex Kft. jelentette, hogy az általuk csomagolt és forgalmazott morzsolt oregánó elnevezésű termék visszahívását kezdeményezték, mivel olívalevél került a termékbe.
A vállalat közlése szerint a keveredés élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent, ugyanakkor a cég az NKFH-val együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket: a terméket kivonták a forgalomból és visszahívják a fogyasztóktól.
