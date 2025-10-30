Azonnali termékvisszahívás: Vigyázz a fűszereidre - akár ez is lehet benne

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el, miután egyes fűszerek összekeveredtek.

Az NKFH azonnali termékvisszahívást rendelt el (fotó: NKFH)

Az Alanex Kft. jelentette, hogy az általuk csomagolt és forgalmazott morzsolt oregánó elnevezésű termék visszahívását kezdeményezték, mivel olívalevél került a termékbe.

A vállalat közlése szerint a keveredés élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent, ugyanakkor a cég az NKFH-val együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket: a terméket kivonták a forgalomból és visszahívják a fogyasztóktól.

A termékvisszahívás áldozatai:

Oregánó Morzsolt

Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó

Ízműhely Pecsenye fűszersó

Ízműhely Olasz fűszerkeverék

Ízműhely Görög gyros fűszersó

Ízműhely Chilis-magyaros fűszerkeverék

Ízműhely Mexikói fűszersó

Bulkshop cajun fűszerkeverék

Bulkshop pizza fűszerkeverék

Bulkshop fajitas fűszerkeverék