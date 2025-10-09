Újabb termékvisszahívás történt, gyermekeknek szánt ételbe került veszélyes anyag

A Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott 500 grammos Himmeltau Gyermekgríz mézzel elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte az abban előforduló idegen anyag miatt - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.

Veszélyes anyagot tartalmazó terméket hívtak vissza / Fotó: Tony Thiethoaly / Shutterstock

Azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket

A tájékoztatás szerint a Müller a hatósággal együttműködve saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívásáról a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi.

A visszahívás az 500 grammos, 2026. július 2-i minőségmegőrzési idejű, RA25006601 azonosítójú terméket érinti. A hatóság kéri a vásárlókat, hogy az érintett tételt ne fogyasszák el.

Az érintett termék fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

Az NKFH arról is tájékoztatott, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalmat mutattak ki egy Argentínából származó Yerba Maté teában. A termékből egy cseh forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Kamlesh Kft. a hatósággal együttműködve saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását szintén nyomon követi a hatóság.

A visszahívott termék az 1 kilogrammos kiszerelésű Yerba Mate Piporé Tradicional tea, vonalkódja 7793750000019. A hatóság felhívta a figyelmet, hogy aki ebből a termékből vásárolt, azt ne fogyassza el.