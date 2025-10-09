Újabb termékvisszahívás történt, gyermekeknek szánt ételbe került veszélyes anyag

A Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott 500 grammos Himmeltau Gyermekgríz mézzel elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte az abban előforduló idegen anyag miatt - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a Müller a hatósággal együttműködve saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívásáról a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi.
A visszahívás az 500 grammos, 2026. július 2-i minőségmegőrzési idejű, RA25006601 azonosítójú terméket érinti. A hatóság kéri a vásárlókat, hogy az érintett tételt ne fogyasszák el.
Az érintett termék fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
Az NKFH arról is tájékoztatott, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalmat mutattak ki egy Argentínából származó Yerba Maté teában. A termékből egy cseh forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Kamlesh Kft. a hatósággal együttműködve saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását szintén nyomon követi a hatóság.
A visszahívott termék az 1 kilogrammos kiszerelésű Yerba Mate Piporé Tradicional tea, vonalkódja 7793750000019. A hatóság felhívta a figyelmet, hogy aki ebből a termékből vásárolt, azt ne fogyassza el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.