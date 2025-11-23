Mesébe illő fehér csoda: így néz ki ma Magyarország hó alatt

Péntek óta több vármegyében is havazást jelentettek. Van, ahol hamar elolvadt a frissen hullott hó, ám számos helyen már olyan vastag a hótakaró, hogy akár szánkózni is lehetne. Lenyűgöző képeken a havazás Magyarországon.
Az előrejelzés szerint vasárnap folyamán még szintén havazhat, sőt, egy-egy hózápor is előfordulhat. Hétfőn ismét erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, és egyre többfelé számíthatunk esőre, de az Északi-középhegységben havas eső, hó is hullhat. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a déli, délkeleti szél. Hajnalban az ország nagy részén -8 és -2 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, de a vastagabb hóval fedett, kevésbé felhős tájakon -10 foknál is hidegebb lehet.
A nógrádi havazásról itt nézhetsz meg képeket.
A Balaton is lenyűgöző látványt nyújt.
