Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Galamb Alex ismét tett valamit a cigányságért - számára fontosak ezek az értékek

pék
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 19:05
Galamb Alexcigánysiker
Belépett a Roma Digitális Polgári Körbe az ország kedvenc roma pékje. Galamb Alex meggyőződése, hogy a társadalmi szerveződés keretein belül az eddiginél is többet tehet a cigányságért.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Csatlakozott Galamb Alex a Roma Digitális Polgári Körhöz. Az ismert pék ezzel is elő szeretné segíteni a magyarországi cigány társadalom pozitívabb megítélését.

Galamb Alex ország kedvenc roma pékje
Galamb Alex csatlakozott a Roma Digitális Polgári Körhöz  Fotó: Olvasói

Hiszem, hogy a cigányok alapvetően nem bűnözőnek születnek. Az én példám is igazolja, hogy kellő kitartással ki lehet szakadni a szegénységből. Ha nekem sikerült, másnak is sikerülni fog, aki kellően szorgalmas, vagyis hajlandó tenni a cél érdekében 

– mondta a Borsnak Alex. - Sok cigányt ismerek, akik szeretnének értéket képviselni, csak leszakadtak a társadalomról. A polgári körön belül népszerűsíthetem azt az életszeméletet, amit én képviselek – magyarázta Alex és hozzátette: a roma emberek számára az egyik, ha nem a legfontosabb érték a család.

Nem csupán magamért dolgozom, hanem a három gyermekemért és a feleségemért is. Szeretnék nekik minél jobb életet biztosítani, hogy ne kelljen megtapasztalniuk azt a nyomort és nélkülözést, amit én átéltem. Fontosnak tartom, hogy a többségi és a roma társadalom megismerje egymást. Fontos, hogy a magyarság ne azt lássa a cigányság képviselőiben, hogy csak a segélyből szeretnének élni. Igenis, nagyon sok dolgos, becsületes cigány ember él az országban, akik kiveszik a részüket az ország fejlődésének előmozdításából 

– fogalmazott Alex, aki úgy véli: a munkának mindig is becsülete volt.

- Hangsúlyozni szeretném, hogy a romáknak is meg kell érteniük: amikor a magyarok megfogalmaznak bizonyos észrevételeket, az nem minden esetben rasszizmus. Az építő jellegű kritikákat el kell fogadnunk ahhoz, hogy a mi gyermekeinket már ne bélyegezzék meg annak alapján, hogy kicsit barnább a bőrük színe. A polgári kör fórumain is azt kívánom hangsúlyozni, hogy a származástól függetlenül minden gyerek értékes – hangsúlyozta Galamb Alex.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu