Galamb Alex ismét tett valamit a cigányságért - számára fontosak ezek az értékek

Csatlakozott Galamb Alex a Roma Digitális Polgári Körhöz. Az ismert pék ezzel is elő szeretné segíteni a magyarországi cigány társadalom pozitívabb megítélését.

Galamb Alex csatlakozott a Roma Digitális Polgári Körhöz Fotó: Olvasói

Hiszem, hogy a cigányok alapvetően nem bűnözőnek születnek. Az én példám is igazolja, hogy kellő kitartással ki lehet szakadni a szegénységből. Ha nekem sikerült, másnak is sikerülni fog, aki kellően szorgalmas, vagyis hajlandó tenni a cél érdekében

– mondta a Borsnak Alex. - Sok cigányt ismerek, akik szeretnének értéket képviselni, csak leszakadtak a társadalomról. A polgári körön belül népszerűsíthetem azt az életszeméletet, amit én képviselek – magyarázta Alex és hozzátette: a roma emberek számára az egyik, ha nem a legfontosabb érték a család.

Nem csupán magamért dolgozom, hanem a három gyermekemért és a feleségemért is. Szeretnék nekik minél jobb életet biztosítani, hogy ne kelljen megtapasztalniuk azt a nyomort és nélkülözést, amit én átéltem. Fontosnak tartom, hogy a többségi és a roma társadalom megismerje egymást. Fontos, hogy a magyarság ne azt lássa a cigányság képviselőiben, hogy csak a segélyből szeretnének élni. Igenis, nagyon sok dolgos, becsületes cigány ember él az országban, akik kiveszik a részüket az ország fejlődésének előmozdításából

– fogalmazott Alex, aki úgy véli: a munkának mindig is becsülete volt.

- Hangsúlyozni szeretném, hogy a romáknak is meg kell érteniük: amikor a magyarok megfogalmaznak bizonyos észrevételeket, az nem minden esetben rasszizmus. Az építő jellegű kritikákat el kell fogadnunk ahhoz, hogy a mi gyermekeinket már ne bélyegezzék meg annak alapján, hogy kicsit barnább a bőrük színe. A polgári kör fórumain is azt kívánom hangsúlyozni, hogy a származástól függetlenül minden gyerek értékes – hangsúlyozta Galamb Alex.