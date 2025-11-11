Lezuhant katonai repülőgép: friss információk érkeztek a tragédiáról

A tárca tájékoztatása szerint a C-130 típusú gép Azerbajdzsánból indult vissza Törökország felé, a mentési munkálatokat pedig - a georgiai és az azeri hatóságokkal együttműködésben - máris megkezdték.
A közleményben nem tértek ki a szerencsétlenség okára, sem esetleges áldozatokra. Később a minisztérium azt közölte, hogy a gépen húsz török állampolgár utazott.
A török hadseregben rendszeresen használják a C-130-as gépeket személyszállításra, illetve logisztikai műveletekben is bevetik őket.
A szerencsétlenségről az NTV török magántelevízió és más médiumok is közöltek képsorokat, amelyeken látható, amint a repülőgépből fehér füst tör elő és spirális vonalban süllyedni kezd.
A georgiai belügyminisztérium a sajtóval azt közölte, a repülőgép az Azerbajdzsánnal határos Kaheti régióban lévő, a georgiai-azeri határtól alig öt kilométerre lévő Szignagi városában zuhant le, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálatot indítottak.
A tragédia nyomán részvétét nyilvánította mind Recep Tayyip Erdogan török, mind pedig Ilham Aliyev azeri államfő. Erdogan "mártíroknak" nevezte a halálos áldozatokat, pontos számukra azonban nem tért ki.
Ali Yerlikaya török belügyminiszter az X-en szintén megrendülését fejezte ki, hozzátéve, hogy elindult a tragédia helyszínére, ahol várhatóan találkozik georgiai kollégájával, Gela Geladzével.
A szerencsétlenség okát egyelőre nem közölték. A georgiai légi közlekedési hatóság (Szakaeronavigacia) tájékoztatása szerint a gép néhány perccel a georgiai légtérbe való érkezése után tűnt el a radarról anélkül, hogy vészjelzést adott volna le.
