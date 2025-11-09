Nem bírta tovább, anyák napján vetett véget az életének a 24 éves: elhunyt édesanyja kórtermében kapott második esélyt az életre

Michael Gamble egy második, különleges esélyt kapott az élettől arra, hogy újrakezdje az életét és összeszedje magát, miután a 24 éves megpróbált saját kezűleg véget vetni az életének. A fiatal anyák napján hajtott végre öngyilkossági kísérletet, miután a teljes összeomlás szélére kerülve, elhunyt édesanyja fotóit nézve már nem bírta tovább. Úgy döntött, csatlakozik szeretett anyjához, akit 18 éves korában vesztett el munkahelyi stressz miatt. Mint fogalmazott, furcsa mód még izgatott is volt amiatt, hogy újra láthatja majd őt.

Anyák napján hajtott végre öngyilkossági kísérletet. Fotó: X

Nem sikerült öngyilkossági kísérlete, második esélyt kapott az élettől

Nagyon jó estét töltöttem a családommal, az elsőt hosszú idő óta és emlékszem, arra gondoltam, most már elmehetek, még ha tudtam is, hogy hiányozni fogok nekik

- emlékezett vissza Michael, akit végül kritikus állapotban szállítottak kórházba. Ott életben tartó gépekre kötötték, sőt, rövid időre még klinikailag is halottnak nyilvánították. Minden esély ellenére azonban csoda történt és túlélte a tragédiát.

Borzasztó volt látni, mit tettem a családommal. Az egyik testvérem azt mondta később, hogy képmutató vagyok, mert korábban mindig a férfiak mentális egészségéről beszéltem, aztán ezt tettem. Ekkor jöttem rá, hogy választhatok és, hogy még van jövőm. Kaptam egy második esélyt és most csak segíteni szeretnék másokon még akkor is, ha eleinte túlélői bűntudatom volt. Azt gondoltam, mások meghaltak, én meg itt vagyok, pedig nem vagyok különleges. Nem értettem, miért pont én. Később azonban rájöttem, pont ugyanabban a kórteremben ébredtem fel, ahol az anyám meghalt. Ez jelnek tűnt. Második esélyt kaptam, és élnem kell vele

- jelentette ki az immáron 25 éves, aki öngyilkossági kísérlete óta a mentális gondokkal küszködőkön akar minden áron segíteni.

Csak beszélj. Ez annyira fontos. A mentális problémákkal kapcsolatban az ember hajlamos befelé fordulni. Érj el valakit. Írj egy barátnak. Csak kérdezd meg: "Jól vagy?". Ez akár életet is menthet

- zárta gondolatait Michael, aki tini kora óta küzdött mentális nehézségekkel szülei különválása után, amelyet követően egy időre hajléktalanná is váltak. Ezt követően lakókocsiparkba kerültek, ahol élve anyja annyit dolgozott, hogy belehalt a munkába. Ezt követően azonban újabb trauma érte, szexuális bántalmazás áldozata lett. Ezek miatt gondolta úgy, nem bírja tovább, írja a TheSun.

Van segítség! Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!