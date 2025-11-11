Most kaptuk a rendkívüli hírt: lezuhant egy katonai repülőgép – videó

A tárca tájékoztatása szerint a C-130 típusú gép Azerbajdzsánból indult vissza Törökország felé, a mentési munkálatokat pedig - a georgiai és az azeri hatóságokkal együttműködésben - máris megkezdték.

A közleményben nem tértek ki a szerencsétlenség okára, sem áldozatokra.

A török hadseregben rendszeresen használják a C-130-as gépeket személyszállításra, illetve logisztikai műveletekben is bevetik őket.

A szerencsétlenségről az NTV török magántelevízió és más médiumok is közöltek képsorokat, amelyeken látható, amint a repülőgépből fehér füst tör elő és spirális vonalban süllyedni kezd.