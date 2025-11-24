50 iskolából elrabolt gyermek menekült meg

Fegyveresek rohantak le pénteken Nigériában egy katolikus iskolát, majd 315 gyermeket elraboltak. A legújabb hírek szerint eddig 50 diáknak sikerült megmenekülnie az emberrablók kezei közül.

Továbbra is keresik a hatóságok az elrabolt diákokat és tanárokat. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Tovább folytatódik az elrabolt diákok kutatása

A Nigériai Keresztény Szövetség közölte, hogy a gyerekek újra találkozhattak családjukkal. Azonban a nagyszabású, katonai vezetésű kutató-mentő művelet jelenleg is folyamatban van a fennmaradó 265 gyermek és 12 velük együtt elrabolt tanár felkutatására.

A jelentések szerint diákoknak péntek és szombat között sikerült megszökniük fogvatartóiktól egy bátor és kockázatos kísérlet során. A diákokat és a tanárokat a nigeri állambeli Papiriben található St Mary's School-ból rabolták el. A korábbi jelentések 303 diák és 12 tanár elrablásáról szóltak.

A hatóságok több nigériai államban is elrendelték az iskolák bezárását a tömeges emberrablás és egy másik kisebb túszejtés után Kebbi államban hétfőn, amikor 20 tanulót raboltak el egy bentlakásos iskolából. Az emberrablások sorozatára válaszul Bola Tinubu, Nigéria elnöke további 30 000 rendőr toborzását rendelte el.

A helyiek által csak banditákként ismert bűnbandák által elkövetett emberrablások váltságdíj-követelés érdekében Nigéria számos részén komoly problémává váltak. A váltságdíjak fizetését betiltották, hogy csökkentsék a bűnbandák pénzellátását, de ennek kevés hatása volt - írta a BBC.