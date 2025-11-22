Több mint 300-ra növekedett az elrabolt diákok száma, miután fegyveresek rohantak le egy iskolát

Elraboltak 303 iskolás gyermeket és 12 tanárt fegyveresek a St. Mary’s School elleni támadás során, amely egy katolikus iskola Nigéria középső részén. A Nigériai Keresztények Szövetsége (CAN) szombaton frissítette az adatokat, amelyek korábban 215 iskolásról számoltak be.

Több száz gyermeket elraboltak egy iskolából (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik.com

Nem ez az első alaklom, hogy elraboltak diákokat iskolából

A Bulus Dauwa Yohanna érsek közleményében elmondta, hogy további 88 diákot szintén elfogtak, miután megpróbáltak elmenekülni a támadás közben. A diákok fiúk és lányok voltak vegyesen, életkoruk pedig 10 és 18 év között mozgott.

Az iskolai emberrablás Nigéria távoli Papiri közösségében négy nappal azután történt, hogy hasonló körülmények között 25 iskolást raboltak el a szomszédos Kebbi állam Maga nevű városában, amely 170 kilométerre található. Még egyetlen csoport sem vállalta a felelősséget az emberrablásokért, és a hatóságok közölték, hogy taktikai egységeket és helyi vadászokat vetettek be a gyerekek kiszabadítása érdekében.

Yohanna hamisnak nevezte azon jelentéseket, miszerint az iskola újranyitott a tanításra, annak ellenére, hogy korábban utasítást adtak a környékbeli iskolák ideiglenes bezárására biztonsági fenyegetések miatt. Kihangsúlyozta, hogy nem kaptak semmilyen körlevelet erről, és továbbra is csak remélni tudják, hogy a diákok épségben előkerülnek.

Az iskolai emberrablások mára Nigéria biztonsági válságának szimbólumává váltak, ugyanis a fegyveres bandák gyakran stratégiai célpontnak tekintik az iskolákat, hogy nagyobb figyelmet vonjanak magukra - közölte az AP News.