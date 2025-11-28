Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Leállt a Corvin Pláza, teljes sötétségbe borult

bevásárlóközpont
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 13:32 / FRISSÍTÉS: 2025. november 28. 14:03
áramszünetprobléma
Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozza a problémát és az áramkimaradást. A Corvin Pláza boltjai bezártak, nem látogathatóak.

A Corvin Pláza teljes sötétségbe borult, emiatt a boltok és az éttermek is bezártak. Egyelőre nem tudni, hogy mikor fogják a szakemberek helyreállítani a problémát.

Mivel nem tudták a rácsot lehúzni, így bevásárlókocsikkal torlaszolták el a Corvin Pláza DM üzletét.
Fotó: Szirmák Erik / Világgazdaság

A Corvin Pláza nem tudja ellátni a feladatát

Sötétség uralkodik Budapesten, a Corvin Plázában, áramszünet miatt. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozza a fennakadást, az ELMŰ már dolgozik a probléma megoldásán. Az épület üzemeltetése arra kéri az embereket, hogy senki ne induljon el a Corvin Plázába vásárolni, ugyanis mindegyik boltot bezárták.

A Világgazdaság megkereste a pláza üzemeltetését, azt mondták, hogy az Elmű és munkatársai is azon dolgoznak, hogy elhárítsák a problémát
A bevásárlóközpontban nagyjából péntek dél óta semmi sem működik, emiatt kellett a boltokat bezárni. Akadtak olyan üzletek, ahol még sikerült a rácsokat lehúzni, másutt azonban már erre sem volt lehetőség. Az éttermi rész is teljesen bezárt, így azt javasolják, hogy ne látogassa senki a Corvin Pláza boltjait. Arról, hogy mikor lesz helyreállítva a szolgáltatás, egyelőre nincs információ.

 

