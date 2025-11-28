Ebben a percben kaptuk a rendkívüli hírt: egy drogos férfi miatt robbanás történt egy budapesti bevásárlóközpontban

Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán megosztott bejegyzése szerint a helyszín közelében, kezében gyújtó töltő gázpalackokat rejtő nejlonszatyorral fogták el a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei azt a 43 éves kecskeméti férfit, aki egy bevásárlóközpont mellékhelyiségében akart töltő gázt szívni.

Magára zárta az ajtót, ám a művelet közben a cucc berobbant. Fejvesztve, mindenét hátrahagyva menekült. Egy, a detonáció idején szintén ott tartózkodó, az egészről mit sem sejtő fiatalember rohant segítségért, neki megégett a kabátja, megpörkölődött a szemöldöke, a szempillája és a haja

- írják.

A beszámoló szerint a mentők a 43 éves okozót égési sérülésekkel, sokkos állapotban vitték kórházba. A mellékhelyiségben három ajtó kitört, a WC csészék pedig megrongálódtak.

A rendőrség közveszélyokozás vétségének gyanújával nyomoz.