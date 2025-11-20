Sötétség borult Párizsra: még a metrók is leálltak

Párizs egy része teljes sötétségbe borult csütörtök hajnalban, amikor ismeretlen okokból teljesen elment az áram.

Illusztráció: Pandora Pictures

Több ezer háztartást érintette a párizsi áramszünet

A Hauts-de-Seine régióban több mint 55 000 háztartás maradt áram nélkül a francia hírek szerint. Az incidens nemcsak a házakat, hanem a közlekedést és az utcai lámpákat is érintette, jelentősen megnehezítve a közlekedést. Néhol a metrókat és a vonatokat is le kellett állítani.

Az Enedis nevű áramszolgáltató szerint bár az áramszünet körülbelül csak öt percig tartott, több ezer lakást még mindig érint.

A szolgáltató szerint az áramszünetet az Issy-les-Moulineaux-i RTE alállomáson történt műszaki hiba okozhatta. Az RTE kezeli Franciaország nagyfeszültségű villamosenergia átviteli rendszereit - írja az Euronews.