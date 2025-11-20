Sötétség borult Párizsra: még a metrók is leálltak

Párizs egy része teljes sötétségbe borult csütörtök hajnalban, amikor ismeretlen okokból teljesen elment az áram.
A Hauts-de-Seine régióban több mint 55 000 háztartás maradt áram nélkül a francia hírek szerint. Az incidens nemcsak a házakat, hanem a közlekedést és az utcai lámpákat is érintette, jelentősen megnehezítve a közlekedést. Néhol a metrókat és a vonatokat is le kellett állítani.
Az Enedis nevű áramszolgáltató szerint bár az áramszünet körülbelül csak öt percig tartott, több ezer lakást még mindig érint.
A szolgáltató szerint az áramszünetet az Issy-les-Moulineaux-i RTE alállomáson történt műszaki hiba okozhatta. Az RTE kezeli Franciaország nagyfeszültségű villamosenergia átviteli rendszereit - írja az Euronews.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.