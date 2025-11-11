Enyhítette a bíróság a zalai ál-Jézus börtönbüntetését, aki országszerte több embert is átvert és zsarolt

Az elsőfokú ítélethez képest csökkentett időtartamú, négy év és hat hónap börtönbüntetést kapott jogerősen az a zalai férfi, aki magát Jézus inkarnációjaként beállítva milliókat csalt ki követőitől - tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszék kedden az MTI-t.

Spirituális energiával "gyógyította" betegeit a zalai ál-Jézus

Vándor Virág felidézte, hogy a jelenleg 72 éves, magát gyógyítónak és lelket mentőnek feltüntető férfi évtizedeken keresztül spirituális, energiával gyógyító mesternek adta ki magát, betegeit, tanítványait csoportos foglalkozásokon és egyénileg is fogadta. "Tanításai" során a feltétel nélküli szeretetről, Istenről, a Megváltóról, a földi hívságok levetkőzéséről, az anyagi javak megvetéséről, a testi és lelki megtisztulásról, a szerénységről, az odaadásról és a mások iránti önzetlen áldozatról, a testiséget jelentő vágyak távoltartásáról beszélt, és úgy állította be magát, mint aki nem ért a pénzügyekhez.

A személye köré csoportosuló - jellemzően gyógyításra, lelki útmutatásra vágyó - emberekkel országszerte különböző helyszíneken találkozott, így például Zalaegerszegen, Böhönyén, Nagykanizsán, Pécsen és Budapesten is. A férfi magát Jézus inkarnációjának tüntette fel, látogatói bizalmába férkőzött, érzelmi függőséget teremtett velük, majd tanításaival befolyásolni kezdte életvitelüket, pár- és pályaválasztásukat, továbbá pénzügyi döntéseiket.

Követőit - nemes és önzetlen indokokra hivatkozva - arra buzdította, hogy az általa megjelölt jótékony vagy a saját életét előbbre vivő célokra különböző összegeket adjanak, a pénzt azonban saját luxus életvitelének finanszírozására fordította. Előfordult, hogy a férfi ház vásárlásra, gyermekek táboroztatására, rászorulók támogatására kért és kapott különböző pénzösszegeket.

A sértettek egy része végig hitt a vádlott küldetésében, többen viszont megkérdőjelezték tevékenységét, de nem tudtak kitörni a befolyása alól, mert a férfi azzal fenyegette meg őket, hogy aki "elárulja" őt, az megbetegszik.

6 év börtönbüntetésre ítélték a férfit

Az ügyben a Zalaegerszegi Járásbíróságon 2023 márciusában kezdődött per előkészítő ülésén a vádlott személyesen megjelent, de a bűnösségét nem ismerte el, és nem kívánt vallomást tenni. A tanúk személyiségi jogainak védelme érdekében ügyészi indítványra, erkölcsi okokból zárt tárgyalást rendelt el a bíróság.