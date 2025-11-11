Eltűnt villanyszerelők: „Félek, sohase derül már ki, hol van édesapám holtteste!”

Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte É. Imrét a Győri Törvényszék első fokon, még március 12-én. Az áldozatok, az eltűnt villanyszerelők, Orlik Vilmos és Mácsik Zoltán családja megkönnyebbült, ám mint mondták akkor nyugszanak meg, ha másodfokon is ítéletet mondanak a férfi felett. Több, mint fél évvel később, most a Győri Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helyben hagyását indítványozza.

Az eltűnt villanyszerelők teste a mai napig nem került elő Fotó: Csapó Balázs

Készülnek a másodfokra az eltűnt villanyszerelők hozzátartozói

Ahogyan arról a Bors megszámolt, É. Imre először a neki dolgozó Orlik Vilmost hívta találkozóra, hogy megfizesse neki a tartozását. Ez követően három évvel később ugyan így tett Mácsik Zoltánnal is. Mind a két férfit ikrényi horrortanyájára csalta, ahonnan többet nem kerültek elő. A bíróság hosszan kitért arra, hogy É. Imre eltervezte a gyilkosságokat és egy percig sem állt szándékában megfizetni az adósságait. Éppen ezért életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték, amiből leghamarabb 40 év múlva szabadulhatna. Azonban idős korára való tekintettel ez már minden bizonnyal nem fog bekövetkezni, ugyanis É. Imre már több, mint 60 éves. A Győri Fellebbviteli Főügyészség november 7-én, az elsőfokú ítélet helyben hagyására tett indítványt.

Rövid időn belül megyünk a másodfokra

– kezdte lapunknak Mácsik Zoltán lánya Adrienn. - Nagyon pozitív a Győri Fellebbviteli Főügyészség közleménye. Várakozunk, mi nem tehetünk mást.

Zoltán családja még mindig abban reménykedik, hogy egyszer előkerül a férfi holtteste.

É. Imre tagadja, hogy megölt volna bárkit is Fotó: Rákóczy Ádám

Ha az életfogytig tartó börtönbüntetés nem segít, akkor talán a halálos ágyán elmond mindent

- folytatta Adrienn - Igazából félek is attól, hogy már sohase derül ki, hol van az édesapám holtteste. Nagyon sokat játszottam a gondolattal, hogy soha nem fogom tudni eltemetni… Elképzeltem, hogy valaki véletlenül rábukkan a maradványokra, vagy a nyomozóhatóság megtalálja. Azért, hogy kevésbé sérüljek, leginkább próbálom elfogadni, hogy én úgy fogok távozni az élők sorából, hogy sosem tudom meg, hogy hol van apu. Talán nem reménykedem egész életemben… - zárta szavait Adrienn.