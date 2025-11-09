Egy 4 hónapos csecsemő vesztette életét az hírhedt "babasuttogó" kezei alatt - most akár szabadlábra is kerülhet a nő

Egy gyermekgondozó, akit egykor Texas egyik leggazdagabb családjai csak "babasuttogóként” emlegettek, hamarosan szabadon távozhat a börtönből, mivel a 4 hónapos csecsemő megmérgezése miatti ítéletét újra bíróság elé viszik.

Egy 4 hónapos csecsemő vesztette életét az elítélt gyermekgondozó kezei alatt. (Képünk illusztráció) / Fotó: txking / Shutterstock

Holtan találták meg a gyermekgondozó otthonában a 4 hónapos csecsemőt

A 61 éves Marian Frasert, aki korábban várólistát vezetett exkluzív, Spoiled Rotten nevű wacói bölcsődéjébe, kétszer is bűnösnek találták a csecsemő, Clara Felton haláláért. A kislányt 2013-ban találták eszméletlenül Fraser otthonában, egy kiságyban. A vizsgálatok később kimutatták, hogy a szervezetében halálos mennyiségű Benadryl volt jelen.

Fraser korábban elit ügyfélkört szolgált ki, amelyben terhes ügyvédek és orvosok is szerepeltek. Sokan már a terhesség bejelentése után lefoglalták nála a helyet. Többen életmentő segítségnek tartották, aki kulcsszerepet játszott a gyermekvállalásukban. Időnként még azt is vállalta, hogy vigyáz a csecsemőkre, ha az újdonsült szülőknek szükségük volt egy kis pihenésre.

Jelenleg azonban 50 éves börtönbüntetését tölti a gatesville-i női börtönben, de ügyét nemsokára újravizsgálják a hírek szerint.

A szülők engedélye nélkül gyógyszerezte a gyerekeket

Frasert először elítélték, de az ítéletet 2015-ben hatályon kívül helyezték, majd 2023-ban újra bűnösnek találták.

A szakértő tanú, Ernest Lykissa, az ExperTox labor igazgatója az első tárgyaláson azt mondta az esküdtszéknek, hogy a kislány belülről fulladt meg a hatalmas adag difenhidramin miatt, amelyet két év alatti gyerekek számára különösen veszélyesnek tartanak.

A második tárgyaláson több szülő is azzal vádolta Frasert, hogy titokban ugyanazzal a szerrel adagolta a gyermekeiket, a szülők engedélye nélkül. Bár a laboreredményeket a bíróság nem engedte bizonyítékként felhasználni, a tanúk azt állították, hogy gyermekeik hajszálaiban kimutatták a gyógyszer nyomait.

Most az amarillói fellebbviteli bíróság azt vizsgálja, hogy a tárgyaláson bemutatott üzenetek, amelyeket Fraser és a lánya váltottak arról, hogyan rejtsék el a gyógyszert az állami ellenőr elől, felhasználhatóak voltak-e. A bíróság azt is mérlegeli, hogy bizonyos tanúk vallomásait engedni kellett-e volna.