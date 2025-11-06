Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Black Week: a SPAR-ban egy nap helyett egy egész hétig tart az akció

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 13:38
A Black Friday a vásárlók ünnepe, de a SPAR még ezt is tudta tetézni a Black Weekkel.

A SPAR egy nap helyett egy egész héten keresztül akciózik a Black Weeken, ami a novemberi kedvezmények csúcspontja. November 6. és 12. között használhatják ki a vásárlók a lehengerlő ajánlatokat, bomba árakat – és ne felejtsük el, hogy mindjárt itt a karácsony, így érdemes már előre gondolkodnunk.

Fotó: SPAR

A Black Friday, azaz a Fekete Péntek eredetileg az amerikai hálaadást követő péntek, amikor a boltok hatalmas leárazásokkal indítják be a karácsonyi bevásárlási szezont. Már Magyarországon is népszerű a Black Friday, hiszen tényleg óriási akciókat foghat ki az ember – a SPAR is fantasztikus ajánlatokkal készül a hétszer olyan izgalmas Black Weekre.

A SPAR Black Week akciója november 6-tól 12-ig tart
  • Ha szereted a palacsintát – és ki ne szeretné? – akkor tudod, milyen fontos egy jó serpenyő. A Tefal Simply Clean palacsintasütő éppen ezért alapdarab minden konyhában. A tapadásmentes bevonatának köszönhetően nem kell többé aggódnod, hogy az első adag odaragad, és a tisztítása is gyerekjáték. Most a 25 cm-es változat 7499 forint helyett mindössze 3749 forintért, a 28 cm-es pedig 8999 helyett 4499 forintért kapható a SPAR Black Week akciók keretében – ez pedig olyan ajánlat, amit nehéz kihagyni, főleg, ha hétvégén gyakran sül nálatok palacsinta vagy tortilla.
  • Ha inkább a modern, egészséges konyha híve vagy, a Gourmetmaxx duplakosaras forrólevegős sütő lesz az új kedvenced. Ez a 10 literes air fryer nemcsak időt spórol, hanem olaj nélkül is ropogós ételeket készít – legyen szó sült krumpliról, csirkeszárnyról vagy akár zöldségekről. A duplakosaras kialakításnak köszönhetően egyszerre kétféle ételt is süthetsz, így a vacsora minden fogása egy időben kerülhet az asztalra. Most 42%-kal olcsóbban, 69999 forint helyett 39999 forintért viheted haza a SPAR Black Week ideje alatt – ez valóban egy okos befektetés a mindennapi főzésbe.
  • A takarítás sem kell, hogy fárasztó legyen: a CLEANmaxx szőnyeg- és kárpittisztító igazi életmentő, ha kisgyerek vagy háziállat van a házban. A készülék mélyen tisztít, eltávolítja a foltokat és a szagokat is, miközben gyorsan szárad, így pillanatok alatt újjávarázsolja a textíliákat. Most 49999 forint helyett 29999 forintért kapható – egy olyan eszköz, ami hosszú távon pénzt és energiát spórol.

– írja a Mindmegette.

A DESPAR az olasz konyha legjobb hagyományait hozza el a magyar családoknak, éppen ezért most sokan örülhetnek, ugyanis számos termék – köztük olívabogyók, lekvárok, tésztaszószok, tonhalsteakek, mascarpone, csirkemellsonkák, szörpök, desszertek, kávékapszulák valamint zöldség- és gyümölcslevek – akár 27 százalékos kedvezménnyel lehet a miénk.

A SPAR sajátmárkás termékei most szuper áron kerülhetnek a kosaradba

A SPAR akciós kínálata továbbra is sokszínű, mivel a praktikus háztartási kisgépektől a finom falatokig minden megtalálható a termékek között.

