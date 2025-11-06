Black Week: a SPAR-ban egy nap helyett egy egész hétig tart az akció

A SPAR egy nap helyett egy egész héten keresztül akciózik a Black Weeken, ami a novemberi kedvezmények csúcspontja. November 6. és 12. között használhatják ki a vásárlók a lehengerlő ajánlatokat, bomba árakat – és ne felejtsük el, hogy mindjárt itt a karácsony, így érdemes már előre gondolkodnunk.
A Black Friday, azaz a Fekete Péntek eredetileg az amerikai hálaadást követő péntek, amikor a boltok hatalmas leárazásokkal indítják be a karácsonyi bevásárlási szezont. Már Magyarországon is népszerű a Black Friday, hiszen tényleg óriási akciókat foghat ki az ember – a SPAR is fantasztikus ajánlatokkal készül a hétszer olyan izgalmas Black Weekre.
– írja a Mindmegette.
A DESPAR az olasz konyha legjobb hagyományait hozza el a magyar családoknak, éppen ezért most sokan örülhetnek, ugyanis számos termék – köztük olívabogyók, lekvárok, tésztaszószok, tonhalsteakek, mascarpone, csirkemellsonkák, szörpök, desszertek, kávékapszulák valamint zöldség- és gyümölcslevek – akár 27 százalékos kedvezménnyel lehet a miénk.
A SPAR akciós kínálata továbbra is sokszínű, mivel a praktikus háztartási kisgépektől a finom falatokig minden megtalálható a termékek között.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.