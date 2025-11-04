Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Minden nap megöleltem a bátyámat munka után – most halálos rákbeteg vagyok”

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 08:00
Hihetetlen. Tényleg az ölelés terjesztette a betegséget?

Egy brit nagymama megrendítő vallomást tett: úgy véli, halálos betegsége abból eredhet, hogy évtizedekkel ezelőtt nap mint nap megölelte a bátyját, amikor az munkából hazaért.

Ölel
Ölelés okozhatta a nő rákját?
Fotó: Star Stock /  Shutterstock 

Ölelésből halálos betegség?

A 68 éves Marie Pickup, háromgyermekes édesanya és két unoka nagymamája, tavaly egy rutinszerű mellkasröntgenre ment el, amelyet volt dohányosok számára javasolnak. Az eredmény azonban váratlanul súlyos elváltozásokat mutatott a hasüregben. További vizsgálatok után az orvosok megállapították, hogy peritoneális mezoteliómában szenved – ez egy ritka, az azbeszt-expozícióhoz köthető hashártyarák.

Marie emlékei szerint bátyja az 1980-as évek elején asztalosként dolgozott a Blackburn Corporation (ma Blackburn with Darwen Borough Council) alkalmazásában, és rendszeresen poros, azbesztet tartalmazó ruhában tért haza.

„Minden nap megöleltem a bátyámat munka után – most halálos rákbeteg vagyok”

 – mesélte Marie.

„A ruhái tele voltak porral, és gyakran ott voltam, amikor anyánk kirázta őket a konyhában, hogy megszabaduljon a portól.”

Csak évtizedekkel később derült ki, hogy az akkor ártalmatlannak hitt por valószínűleg halálos azbesztrostokat tartalmazott.

„Sokkol és mélységesen elszomorít, hogy valami ennyire ártatlan dolog okozhatta ezt a betegséget”

 – mondta Marie.

A diagnózis óta már nem tudja folytatni korábbi szenvedélyeit: nem kertészkedhet, és nem hajózhat férjével, Tonyval a kedvenc keskenycsatorna-hajójukon.

Testvére már nincs az élők sorában, Marie azonban szeretné megtudni, hogyan történhetett mindez, és arra kéri az egykori munkatársakat, akik a ’80-as években a Delph Estate vagy a tanácsi lakások felújításán dolgoztak, hogy segítsenek információval.

Az ügyében eljáró ügyvéd, Helen Tomlin hangsúlyozta:

„Marie története iszonyú emlékeztető arra, hogy az azbeszt pusztítása nemcsak a dolgozókat érinti, hanem a családtagjaikat is – sok évvel később. Ez a betegség a másodlagos expozíció szomorú következménye.”

Marie Pickup ma már csak annyit szeretne, hogy kiderüljön, hol és mikor érintkezett azzal a halálos anyaggal, amely csendben megváltoztatta az életét, írja a Mirror.

 

