Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Kelemen névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

90-re emelkedett a halálos áldozatok száma Vietnámban az árvíz miatt - több embert még mindig keresnek

árvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 10:35
halálos áldozatVietnámföldcsuszamlás
Megállíthatatlan esőzések bénítják Vietnámot, ahol az elmúlt napokban áradások söpörtek végig, városokat víz alá temetve és teljes térségeket vágva el a külvilágtól. A katasztrófa áldozatinak száma mára már elérte a 90-et, de több embert még eltűntként keresnek.

A heves esőzések sújtotta Vietnámban a közelmúltban történt árvíz legalább 90 halálos áldozatot követelt egy hét alatt, 12 ember pedig eltűnt a vasárnap közzétett legfrissebb hivatalos adatok szerint.

Az árvíz közel 100 halálos áldozatot követelt eddig.
Az árvíz közel 100 halálos áldozatot követelt eddig. Fotó: AFP / Duc Thao / AFP

Rengeteg ember otthonát elöntötte az árvíz

A november 16. óta elhunyt 90 ember közül több mint hatvanat a hegyvidéki közép-vietnámi Dak Lak tartományban regisztrálták, ahol a víz több tízezer házat öntött el - közölte a környezetvédelmi minisztérium.

A délkelet-ázsiai ország déli és középső részén október vége óta folyamatos esőzések vannak, amelyek ismételt áradásokat okoznak, és turisztikai célpontokat, történelmi helyszíneket árasztanak el. A múlt héten egész városrészek kerültek víz alá a déli partvidéki Nha Trang városában. Földcsuszamlások sújtották a turisták által kedvelt Dá lat város környékét is.

Vasárnap több autópálya szakasz is járhatatlan maradt az árvíz és a földcsuszamlások miatt - közölte a környezetvédelmi minisztérium, hozzátéve, hogy ugyanez vonatkozik egyes vasútvonalakra is.

Több mint 129 ezer fogyasztó továbbra is áram nélkül van, miután a múlt héten akár egymillió embert is érintettek az áramkimaradások. A minisztérium az áradások által okozott gazdasági veszteségeket mintegy 300 millió euróra (114 milliárd forintra) becsülte - közölte az MTI.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu