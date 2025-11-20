Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Még mindig pusztít az árvíz Vietnámban: a halottak száma 16-ra emelkedett

Vietnám
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 10:44
árvízhalott
Az ország nagy része víz alatt van, emberek a házaik tetejéről kérik a segítséget. A meteorológusok szerint az árvíz még jó ideig pusztítani fog.
CJA
A szerző cikkei

A vietnámi árvíz egyre csak súlyosbodik az el nem álló esőzés miatt, a halottak száma pedig az elmúlt napokban tovább nőtt.

Nő a vietnámi árvíz áldozatainak száma
Folyamatosan nő a vietnámi árvíz áldozatainak száma / Fotó: Duc Thao / AFP

Csütörtöki jelentések szerint már 16 ember életét követelte az árvíz, miközben városokat és falvakat mos el a víz.  Az ország számos részén a lehullott csapadék mennyisége elérte az 1500 millimétert az elmúlt három napban.

Az árvíz szinte leállította az országot

A víz miatti földcsuszamlások következtében öt embert még mindig keresnek, és több mint 43 000 ház vált lakhatatlanná.

A tragédia mintegy 10 000 hektár termést is magával sodort, és szinte teljesen leállította a kávétermelést az ország nagy részén. Jelenleg összesen 553 000 lakás és cég küzd áramszünettel a károk miatt, de bárcsak ez lenne a legrosszabb: sok lakos, köztük gyermekek is, a házak tetején próbálják túlélni a katasztrófát.

Khanh Hoa város egyik lakója a Facebookon kért segítséget:

Bármely csoport segítsen! Tegnap este 10 óra óta a tetőn ülünk, gyerekek és felnőttek egyaránt.

Szerda este Da Latban egy hatéves kislányt mentettek ki, miután egy földcsuszamlás eltemette saját otthonában. A mentés másfél órán át tartott, de szerencsés módon csak a lába sérült, és azonnal kórházba tudták szállítani.

Semmi jele annak, hogy a tragikus körülmények a közeljövőben enyhülnének, ezért a vietnámi országos meteorológiai szolgálat további áradásokra és földcsuszamlások veszélyeire figyelmezteti a lakosságot, miközben folyamatos az esőzés és a mentések is zajlanak - jelenti a Reuters

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu