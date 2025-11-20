Még mindig pusztít az árvíz Vietnámban: a halottak száma 16-ra emelkedett

A vietnámi árvíz egyre csak súlyosbodik az el nem álló esőzés miatt, a halottak száma pedig az elmúlt napokban tovább nőtt.

Folyamatosan nő a vietnámi árvíz áldozatainak száma / Fotó: Duc Thao / AFP

Csütörtöki jelentések szerint már 16 ember életét követelte az árvíz, miközben városokat és falvakat mos el a víz. Az ország számos részén a lehullott csapadék mennyisége elérte az 1500 millimétert az elmúlt három napban.

Az árvíz szinte leállította az országot

A víz miatti földcsuszamlások következtében öt embert még mindig keresnek, és több mint 43 000 ház vált lakhatatlanná.

A tragédia mintegy 10 000 hektár termést is magával sodort, és szinte teljesen leállította a kávétermelést az ország nagy részén. Jelenleg összesen 553 000 lakás és cég küzd áramszünettel a károk miatt, de bárcsak ez lenne a legrosszabb: sok lakos, köztük gyermekek is, a házak tetején próbálják túlélni a katasztrófát.

Khanh Hoa város egyik lakója a Facebookon kért segítséget:

Bármely csoport segítsen! Tegnap este 10 óra óta a tetőn ülünk, gyerekek és felnőttek egyaránt.

Szerda este Da Latban egy hatéves kislányt mentettek ki, miután egy földcsuszamlás eltemette saját otthonában. A mentés másfél órán át tartott, de szerencsés módon csak a lába sérült, és azonnal kórházba tudták szállítani.

Semmi jele annak, hogy a tragikus körülmények a közeljövőben enyhülnének, ezért a vietnámi országos meteorológiai szolgálat további áradásokra és földcsuszamlások veszélyeire figyelmezteti a lakosságot, miközben folyamatos az esőzés és a mentések is zajlanak - jelenti a Reuters.