Benyújtották a törvényjavaslatot, érkezik a 14. havi nyugdíj

Orbán Viktor már a múlt hét folyamán közölte: a kabinet nem csak a 14. havi nyugdíj bevezetéséről döntött, de arról is, hogy mikor és milyen formában fizetik ki a plusz havi juttatást a nyugdíjasok számára. Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón elárulta: jövő februárban a 14. havi nyugdíj első negyedét fogják folyósítani, méghozzá a 13. havi nyugdíjjal együttesen. Emlékeztetett, hogy míg 2010-ben az átlagnyugdíj 100 ezer forint alatt volt, most 250 ezer forint felett van. Noha a Tisza és a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat (ami aligha meglepő, hiszen a 13. havi juttatásokat sem szívlelik, ráadásul a Tisza szakértői meg is adóztatnák a nyugdíjakat), a kormány a kezdetektől fogva elkötelezett volt a bevezetése mellett.

Benyújtották a 14. havi nyugdíjról szóló törvényjavaslatot Fotó: MTI

Benyújtották a törvényjavaslatot a 14. havi nyugdíjról

A Kormány nevében benyújtom az egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot

– olvasható az Országgyűlés honlapján hétfő délelőtt megjelent, Semjén Zsolt által jegyzett törvényjavaslatban. Azaz a javaslat benyújtásra került. A dokumentumból kiderül, hogy 2026-tól a nyugdíjasok minden évben a 13.-on felül, 14. havi nyugdíjban is részesülnek, melynek bevezetése fokozatosan történik.

A Fidesz kezdeményezte, hogy a hétfőn benyújtott törvényjavaslatot gyorsítva tárgyalja meg az Országgyűlés.