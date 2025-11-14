Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról: a baloldal ellenében is meg kell csinálni

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 12:05
konzultáció14. havi nyugdíjinterjú
A miniszterelnök elmondta: a Tisza és a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádiónak adott interjút, amiben felmerült a 14. havi nyugdíj kérdése. Az e heti kormányülésen arról döntött a kormány, hogy bevezetik az idősek számára a 14. havi juttatást - írja a Ripost.

Orbán Viktor
Orbán Viktor kijelentette: a 14. havi nyugdíj bevezetésének megvan a gazdasági alapja Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A műsorvezető kérdésében felmerült, hogy a baloldal szerint túl bőkezű és túl nagy kockázatot jelent a költségvetésnek a 14. havi nyugdíj. Orbán Viktor erre úgy felelt:

Nem akarom azt mondani, hogy a baloldali pártok mondandójában ne lenne megfontolni való, mert amikor hosszú távú intézkedéseket hozunk, mint az édesanyák életük végéig tartó adómentessége, vagy amikor adómentessé tesszük a CSED-et és a GYED-et vagy bevezetjük a 14. havi nyugdíjat, akkor hosszú távú pénzügyi kötelezettséget vállalunk. Hogy ezt meg tudjuk tenni, valamilyen víziónknak kell lenni a jövőről, hogy mi lesz jövőre meg azután, ez egy nyílt végű vita

Ugyanakkor kijelentette: azt állítom, hogy a döntéseink megalapozottak, megvan a pénzügyi és a gazdasági alapjuk. Arra a felvetésre, hogyan lehet valódi vitát folytatni a Tisza Párttal, ha azt kommunikálják, hogy nem most kell ezekről a kérdésekről beszélni, hanem majd választás után, a miniszterelnök azt mondta:

azért van a nemzeti konzultáció, hogy ezt a vitát tisztán lehessen látni.

Ahhoz, hogy a politikában ravaszkodás van, nem akarják felfedni a valódi szándékaikat, és mögöttük ráadásul ott van Brüsszel, nem kell olyan mély intellektualitás, hogy ezt mindenki lássa 

– jegyezte meg a miniszterelnök, kiemelve, hogy

a Tisza Párt és a DK is baloldali párt, amelyek a baloldali gazdaságpolitikát folytatják, vagyis az adóemelések hívei.

Régi mondás, hogy az ember életében a legtöbb kárt a legkisebb testrésze okozza, a nyelve, vagyis előbb-utóbb úgyis lebuknak. Az emberek átlátnak rajtuk. A nemzeti konzultáció ezt felszínre is hozza

 – közölte Orbán Viktor.

A miniszterelnökkel készült interjút itt lehet visszanézni:


 

 

