Pokoli tűz Miskolcon: tűzoltók rohantak a négytagú családért

Hétfő hajnalban hatalmas tűz ütött ki Miskolc Hejőcsabai városrészében, egy korábbi gyógyszertár emeleti lakásában. A lángok pillanatok alatt felcsaptak és a tetőig terjedtek.

Tűzoltók mentették ki a családot a lángok közül. (Képünk illusztráció) Fotó: Ripost

Négytagú család esett a tűz fogságába

A lakásban egy négytagú család, két felnőtt és két gyermek aludt, amikor a tűz kitört. A miskolci és kazincbarcikai hivatásos tűzoltó egységek négy fecskendővel, egy vízszállítóval és két magasból mentő járművel érkeztek a helyszínre. A családot kimentették az égő épületből, majd átadták a mentőknek.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mind a négyen füstmérgezést szenvedtek, de szerencsére nincsenek életveszélyben. A tűz teljesen elpusztította az épület felső szintjét és a tetőt, a környéken hatalmas füst gomolygott.

Olyan volt mintha tűzijátékot hallottam volna, és arra jöttem ki, láttam, hogy a háznak a jobb oldala akkor kezdett el égni.

- emlékezett vissza egy szomszéd.

A ház tulajdonosa elmondta, hogy az épületben egy kollégája és annak családja élt. A tüzet elektromos zárlat okozhatta - közölte a Tények.