Pokoli tűz Miskolcon: tűzoltók rohantak a négytagú családért

Hétfő hajnalban hatalmas tűz ütött ki Miskolc Hejőcsabai városrészében, egy korábbi gyógyszertár emeleti lakásában. A lángok pillanatok alatt felcsaptak és a tetőig terjedtek.
A lakásban egy négytagú család, két felnőtt és két gyermek aludt, amikor a tűz kitört. A miskolci és kazincbarcikai hivatásos tűzoltó egységek négy fecskendővel, egy vízszállítóval és két magasból mentő járművel érkeztek a helyszínre. A családot kimentették az égő épületből, majd átadták a mentőknek.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mind a négyen füstmérgezést szenvedtek, de szerencsére nincsenek életveszélyben. A tűz teljesen elpusztította az épület felső szintjét és a tetőt, a környéken hatalmas füst gomolygott.
Olyan volt mintha tűzijátékot hallottam volna, és arra jöttem ki, láttam, hogy a háznak a jobb oldala akkor kezdett el égni.
- emlékezett vissza egy szomszéd.
A ház tulajdonosa elmondta, hogy az épületben egy kollégája és annak családja élt. A tüzet elektromos zárlat okozhatta - közölte a Tények.
