Halálos tűz a makói kórházban: lángok között hunyt el a dolgozó, összetörten gyászolják Anitát

Tűzoltók rohantak eszeveszett sebességgel csütörtök (október 2.) délután a makói kórházba, azaz a Hódmezővásárhelyi - Makói Egészségügyi Ellátó Központ makói telephelyére. Ott ugyanis az egyik helyiségben tűz ütött ki, ami szélsebesen terjedt. Bár a tűzoltók gyorsan elfojtották a lángokat, sajnos egy emberen nem lehetett már segíteni: a kórház egyik munkatársa elhunyt.
Lapunk úgy tudja, hogy a tűz az egyik raktárban, közvetlenül a kazánház mellett lobbant fel, ezt maguk az esethez siető tűzoltók is megerősítették:
Tűz keletkezett a makói kórház kazánházában, a Kórház utcában. A makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok vannak folyamatban. A tűz a betegellátást nem érintette
- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az intézmény igazgatója is megerősítette a történteket.
- A makói kórház területén lévő egyik raktárépületben csütörtök délután tűz keletkezett, amit a kiérkező tűzoltók rövid idő alatt eloltottak. Az esemény betegellátási területet nem érintett. A tűzeset során egy kórházi dolgozó életét vesztette - közölte az intézmény oldalán Dr. Kallai Árpád főigazgató. Hozzátette, a kórház saját halottjának tekinti tragikus sorsú dolgozóját, továbbá azt is elárulta: az ügyben vizsgálat indult.
Elhunyt munkatársunkat intézményünk saját halottjának tekinti. Az ügyben vizsgálat indult, aminek lezárásáig további nyilatkozattételre nincs lehetőségünk. Részvétünket fejezzük ki az elhunyt hozzátartozóinak
- szögezte le.
A kórháztűz sokkolta a helyieket, ahogyan a kórház dolgozóit is, akik egy emberként gyászolják tragikus sorsú kolléganőjüket. Információink szerint Anita hosszú évek az intézményben dolgozott, az áldozatot mindenki szerette és tisztelte. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet és így az asszony halálát, egyelőre nem tudni, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.
