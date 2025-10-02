Tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban - a tűzoltók is a helyszínre vonultak

Szeptember 30-án kisebb tűzeset történt a BMW debreceni gyárában. Amint az önkormányzat értesült az esetről, felvették a kapcsolatot a BMW-gyárral és a katasztrófavédelemmel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók a helyszínre vonultak, de beavatkozásra nem volt szükség, mivel a létesítményi tűzoltóság pár perc alatt elhárította a problémát. A gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan működött, és nem történt személyi sérülés – olvasható a városháza sajtóközleményében.

A BMW-gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan működött. Forrás: Napló-archív

Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az eseménynek nem volt környezeti hatása. A folyamatosan elérhető Környezeti Ellenőrző Rendszer adatai alapján a gyár körüli mérőállomások semmilyen eltérést nem mutattak az általános szinthez képest. Erről bárki meggyőződhet a www.zoldorszem.debrecen.hu honlapon.

A BMW-gyár védelmi rendszere hibátlanul működött

A gyár működéséhez kapcsolódó biztonsági előírásokat a tervezés, kivitelezés és üzemeltetés során a legmagasabb fokon kötelező betartani. A jelenlegi eset azt igazolja, hogy a gyár védelmi rendszere jól működött, a problémát pár perc alatt elhárították. A debreceniek biztonsága kiemelten fontos, ezért az önkormányzat a kormányhivatallal együttműködve a jövőben is szigorúan betartatja a gyárak működéséhez szükséges szabályokat – írja a Haon.hu.

A BMW-gyárat ünnepélyesen szeptember 26-án adták át, ezzel új fejezet kezdődött Debrecen, valamint a régió ipartörténetében és gazdaságában.