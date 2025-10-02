Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Petra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban - a tűzoltók is a helyszínre vonultak

BMW-gyár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 12:05
debrecentűzeset
Beavatkozásra nem volt szükség, a létesítményi tűzoltóság pár perc alatt elhárította a problémát. A BMW-gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan működött.

Szeptember 30-án kisebb tűzeset történt a BMW debreceni gyárában. Amint az önkormányzat értesült az esetről, felvették a kapcsolatot a BMW-gyárral és a katasztrófavédelemmel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók a helyszínre vonultak, de beavatkozásra nem volt szükség, mivel a létesítményi tűzoltóság pár perc alatt elhárította a problémát. A gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan működött, és nem történt személyi sérülés – olvasható a városháza sajtóközleményében.

A BMW-gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan működött.
A BMW-gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan működött. Forrás: Napló-archív

Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az eseménynek nem volt környezeti hatása. A folyamatosan elérhető Környezeti Ellenőrző Rendszer adatai alapján a gyár körüli mérőállomások semmilyen eltérést nem mutattak az általános szinthez képest. Erről bárki meggyőződhet a www.zoldorszem.debrecen.hu honlapon.

A BMW-gyár védelmi rendszere hibátlanul működött

A gyár működéséhez kapcsolódó biztonsági előírásokat a tervezés, kivitelezés és üzemeltetés során a legmagasabb fokon kötelező betartani. A jelenlegi eset azt igazolja, hogy a gyár védelmi rendszere jól működött, a problémát pár perc alatt elhárították. A debreceniek biztonsága kiemelten fontos, ezért az önkormányzat a kormányhivatallal együttműködve a jövőben is szigorúan betartatja a gyárak működéséhez szükséges szabályokat – írja a Haon.hu.

A BMW-gyárat ünnepélyesen szeptember 26-án adták át, ezzel új fejezet kezdődött Debrecen, valamint a régió ipartörténetében és gazdaságában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu