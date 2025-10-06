„Nehéz szavakba önteni a fájdalmat” – Az M5-ösön horrorbalesetben elhunyt férjét gyászolja Laura

Tragédia történt a brit M5-ös autópályán, ahol négy személyautó karambolózott nagy erővel. A helyszínt a balesetet követően ellepték a mentők és rendőrök, majd négy embert kórházba szállítottak. Nem volt köztük azonban az a mindössze 39 éves Mihai Florescu, aki sajnos nem élte túl az ütközést. Habár próbáltak segíteni rajta, még a helyszínen halottnak nyilvánították. Családja pedig szívszorító szavakkal búcsúzott tőle.

Tragédia: nem élte túl a balesetet a 39 éves férfi. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nehéz szavakba önteni a fájdalmat és a szomorúságot, amit Mihai Florescu elvesztése miatt érzünk. Szerető férj, fiú, testvér és barát volt, akit túl korán vett el tőlünk az élet. A világ egy igazán csodálatos úriemberrel lett kevesebb, mi pedig a világunkat veszítettük el

- fogalmazott felesége, Laura a szeptember 18-ai gyászhír után.

A rendőrség közleményt adott ki a tragédia után

Mint kiderült, a halálos balesetet egy negyvenes éveiben járó férfi okozta, akit ugyan veszélyes vezetés gyanújával őrizetbe vették, de később szabadlábra helyezték. A nyomozás azonban tovább zajlik:

Gondolataink azokkal vannak, akik megsérültek, és az elhunyt férfi családjával és barátaival. A két helyszín rendkívül nehéz körülményeket teremtett, és az autósok órákon át torlódásokban rekedtek. A mentőegységek fáradhatatlanul dolgoztak, hogy egyszerre két összetett helyszínen vizsgálatot folytassanak és segítséget nyújtsanak a várakozó embereknek

- közölték azok után, hogy Mihai karambolját követően nem sokkal a volt még egy súlyos baleset az M5-ös szakaszán, írja a Mirror.