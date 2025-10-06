Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Brúnó, Renáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nehéz szavakba önteni a fájdalmat” – Az M5-ösön horrorbalesetben elhunyt férjét gyászolja Laura

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 05:30
balesetkarambol
Laura szívszorító szavakkal búcsúzott férjétől.
B. V.
A szerző cikkei

Tragédia történt a brit M5-ös autópályán, ahol négy személyautó karambolózott nagy erővel. A helyszínt a balesetet követően ellepték a mentők és rendőrök, majd négy embert kórházba szállítottak. Nem volt köztük azonban az a mindössze 39 éves Mihai Florescu, aki sajnos nem élte túl az ütközést. Habár próbáltak segíteni rajta, még a helyszínen halottnak nyilvánították. Családja pedig szívszorító szavakkal búcsúzott tőle.

Tragédia: nem élte túl a balesetet a 39 éves férfi.
Tragédia: nem élte túl a balesetet a 39 éves férfi. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nehéz szavakba önteni a fájdalmat és a szomorúságot, amit Mihai Florescu elvesztése miatt érzünk. Szerető férj, fiú, testvér és barát volt, akit túl korán vett el tőlünk az élet. A világ  egy igazán csodálatos úriemberrel lett kevesebb,  mi pedig a világunkat veszítettük el 

- fogalmazott felesége, Laura a szeptember 18-ai gyászhír után.

A rendőrség közleményt adott ki a tragédia után

Mint kiderült, a halálos balesetet egy negyvenes éveiben járó férfi okozta, akit ugyan veszélyes vezetés gyanújával őrizetbe vették, de később szabadlábra helyezték. A nyomozás azonban tovább zajlik:

Gondolataink azokkal vannak, akik megsérültek, és az elhunyt férfi családjával és barátaival. A két helyszín rendkívül nehéz körülményeket teremtett, és az autósok órákon át torlódásokban rekedtek. A mentőegységek fáradhatatlanul dolgoztak, hogy egyszerre két összetett helyszínen vizsgálatot folytassanak és segítséget nyújtsanak a várakozó embereknek

 - közölték azok után, hogy Mihai karambolját követően nem sokkal a volt még egy súlyos baleset az M5-ös szakaszán, írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu