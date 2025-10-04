„Nagyon hiányoztok, elmondhatatlan, mennyire szeretlek és mennyire fáj” – Vajtai tragédia: a mennyországba üzent gyermekeinek a gyászoló édesanya

Nincsen annál fájdalmasabb, mint amikor egy szülőnek a saját gyermekét kell eltemetnie. Azonban arra a fájdalomra már szavak sincsenek, amikor egy anyának ezt kétszer is meg kell tennie, méghozzá alig fél éven belül. Ez történt ugyanis azzal az édesanyával, aki először imádott lányát vesztette el a sokkoló vajtai balesetben, majd nem sokkal később szeretett fiától is el kellett búcsúznia.

Niki március 28-án hunyt el, a vajtai balesetben. A kocsiból, ami a halálba vitte a fiatal anyát, csupán darabok maradtak Fotó: Delta Hírek

Így üzent a vajtai baleset áldozatának édesanyja

Ismeretes, március 28-án a mindössze 24 éves családanya, Niki barátnőjével, Eszmeraldával autókázott hazafelé, amikor a rendőrök meg akarták állítani a kocsit. A sofőrülésben ülő Eszmeralda azonban bepánikolt: nem állt meg a rendőröknek, hanem a gázba taposott, majd a rendőrségi üldözés közben, hídpillérnek rohant Vajtánál.

A kocsi kigyulladt, és bár Eszmeralda még ki tudott szállni a roncsból, Niki már nem: az anya bennégett a kocsiban.

A család a történtek után teljesen összetört, a gyászból pedig azóta sem ocsúdtak fel, nincs olyan nap, hogy ne gondolnának Nikire. Anyukája valósággal vigasztalhatatlan azóta is, csupán Niki gyermekei, azaz unokái jelentenek gyógyírt számára. Alig egy hónappal ezelőtt azonban megtörtént az elképzelhetetlen: Niki után öccse, Zoltán is elhunyt. Ugyan pontosan nem tudni, hogy hogyan, de egy rokonuk szívfacsaró búcsúja arra utal, hogy Zoltán önkezével vethetett véget az életének:

Drága testvérem, öt hónapja Nikit veszítettem el, most meg téged, szép öcsém. Miért kellett ezt csinálnod? Melletted álltam mindenben. Miért csináltad ezt magaddal... ezt nem fogom kibírni

- írta az asszony. Erre utal az is, hogy a fiatal férfi szívszorító módon búcsúzott el a világtól: halála előtt szeretett testvérének írt egy szívhez szóló üzenetet közösségi oldalán, majd pár perccel később Niki fekete-fehér fotóját is megosztotta - ezután azonban örökre elment.

A testvérpár édesanyja azóta is az elviselhetetlen fájdalmak súlya alatt rogyadozik: csupán fotók maradtak neki szeretett gyermekei után. Azonban nincs olyan nap, hogy ne emlékezne rájuk: Nikinek már korábban is kialakított egy emlékhelyet a házában, alig egy hónapja pedig Zoltán fotója is kikerült, Nikolett képe mellé. Most, fél évvel lánya szörnyű balesete után, szívszaggató üzenetet küldött gyermekeinek, egyenesen a mennyországba:

6 hónapja hogy itt hagytál. Remélem, Zolikával már boldog vagy, nagyon hiányoztok, elmondhatatlan, mennyire szeretlek és mennyire fáj

- írta az összetört édesanya.

Nikim, Zolikám! Örökké testvérek és örökké a gyerekeim, a síron túl is csak az enyémek vagytok, örökkön örökké

- zárta sorait.