Újabb részleteket közöl a Mandiner a Tisza Párt "sunyiban" készülő adóterveiről. Nemcsak a munkavállalókat az szja-val, a vállalkozásokat a társasági adóval, de a sportot, a kultúrát és az egyházakat is megadóztatná Magyar Péter - írja a Ripost.

Újabb részletek láttak napvilágot a Tisza Párt gazdasági "agytrösztjének", Kármán Andrásnak szeptember 8-i, zárt körben tartott előadásáról. Mint arról a Mandiner hétfőn beszámolt: a Tisza Párt újdonsült arca a Corvinus Egyetemen mutatta be, szerinte mi minden rossz a magyar gazdaságban, mindössze egyetlen nappal azután, hogy debütált a párt kötcsei rendezvényén. Szerinte túl sok pénzt áldoz az állam a vállalkozások támogatására , de emellett még a sport, az egyházak és a kultúra támogatását is nehezményezte.

Nemcsak a kormányzati kiadásokat nyirbálná meg tehát Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén. Kármán András előadásában arról is értekezett, hogy a vállalkozásoktól lehetne elcsatornázni jelentős pénzeket, ezekre ugyanis most szerinte túl sokat költ az állam.

A Tisza Párt kiszivárgott adózási elképzeléseinek több eleme egybecseng a baloldali kormányok politikájával és Brüsszel elvárásaival is.

Szerintük Magyarország túl sokat áldoz olyan területekre is, mint a sport, a vallás, a kultúra és a szabadidő!

GDP-arányosan ugyanis hazánk ezekre 2,6 százaléknyi forrást költ, míg például Svédország 1,4-et, Lengyelország 1,3-at, az ezek szerint követendő példa Bulgária pedig mindössze 0,8 százalékot.

Hogy mennyi pénzt vonna el a Tisza ezekről a területekről egy kormányváltás esetén, az nem derült ki a tiszás előadásból, de mindenképp több száz milliárd forintról lehet szó, amelyekkel azt a gigantikus költségvetési lyukat tervezhetik befoltozni, amelyet a bankokra és a multikra kivetett adók eltörlésével ütnének a büdzsén. Vagyis azért vonnának el pénzt másoktól, hogy megmentsék a bankokat a különadóktól!

Miket vezetnének még be?

A Tisza tehát a kiszivárgott dokumentumok szerint hatalomra kerülése esetén mihamarabb kivezetné a szektorális különadókat, például a bankadót, a kereskedelmi adókat és Brüsszel kérésére eltörölné a rezsicsökkentést is. Az így kieső pénzeket pedig valahonnan kompenzálni kell. Érdekesség, hogy Kármán néhány héttel ezelőtt még az egyik legnagyobb magyarországi bank alkalmazottja volt.