Újabb részleteket közöl a Mandiner a Tisza Párt "sunyiban" készülő adóterveiről. Nemcsak a munkavállalókat az szja-val, a vállalkozásokat a társasági adóval, de a sportot, a kultúrát és az egyházakat is megadóztatná Magyar Péter - írja a Ripost.
Újabb részletek láttak napvilágot a Tisza Párt gazdasági "agytrösztjének", Kármán Andrásnak szeptember 8-i, zárt körben tartott előadásáról. Mint arról a Mandiner hétfőn beszámolt: a Tisza Párt újdonsült arca a Corvinus Egyetemen mutatta be, szerinte mi minden rossz a magyar gazdaságban, mindössze egyetlen nappal azután, hogy debütált a párt kötcsei rendezvényén. Szerinte túl sok pénzt áldoz az állam a vállalkozások támogatására , de emellett még a sport, az egyházak és a kultúra támogatását is nehezményezte.
Nemcsak a kormányzati kiadásokat nyirbálná meg tehát Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén. Kármán András előadásában arról is értekezett, hogy a vállalkozásoktól lehetne elcsatornázni jelentős pénzeket, ezekre ugyanis most szerinte túl sokat költ az állam.
A Tisza Párt kiszivárgott adózási elképzeléseinek több eleme egybecseng a baloldali kormányok politikájával és Brüsszel elvárásaival is.
Szerintük Magyarország túl sokat áldoz olyan területekre is, mint a sport, a vallás, a kultúra és a szabadidő!
GDP-arányosan ugyanis hazánk ezekre 2,6 százaléknyi forrást költ, míg például Svédország 1,4-et, Lengyelország 1,3-at, az ezek szerint követendő példa Bulgária pedig mindössze 0,8 százalékot.
Hogy mennyi pénzt vonna el a Tisza ezekről a területekről egy kormányváltás esetén, az nem derült ki a tiszás előadásból, de mindenképp több száz milliárd forintról lehet szó, amelyekkel azt a gigantikus költségvetési lyukat tervezhetik befoltozni, amelyet a bankokra és a multikra kivetett adók eltörlésével ütnének a büdzsén. Vagyis azért vonnának el pénzt másoktól, hogy megmentsék a bankokat a különadóktól!
A Tisza tehát a kiszivárgott dokumentumok szerint hatalomra kerülése esetén mihamarabb kivezetné a szektorális különadókat, például a bankadót, a kereskedelmi adókat és Brüsszel kérésére eltörölné a rezsicsökkentést is. Az így kieső pénzeket pedig valahonnan kompenzálni kell. Érdekesség, hogy Kármán néhány héttel ezelőtt még az egyik legnagyobb magyarországi bank alkalmazottja volt.
Korábban már meghirdették a társasági adó emelését, illetve az egykulcsos szja felrúgását és a progresszív adózás újbóli bevezetését is. Ezek szerint évi
De felülvizsgálnák a családi adókedvezmények intézményét is. Ezzel több ezer milliárd forintot vennének ki a magyar családok zsebéből csak azért, hogy megfeleljenek az Európai Bizottság kéréseinek és olyan gazdaságpolitikát alakítsanak ki, amelyet Brüsszel már régóta próbál ráerőltetni az uniós tagállamokra. Sőt, a kontinens legkisebb társasági adóját is felemelnék sajtóhírek szerint a mostani 9 százalékról. Ez szintén régóta áhított kívánsága az uniós vezetésnek, más kérdés, hogy a magyar versenyképességet romba döntené egy pillanat alatt.
Mindezeket a Tisza tagjai azóta is cáfolni próbálnák, de időközben előkerültek újabb bizonyító felvételek, például Tarr Zoltántól, a Tisza alelnökétől, vagy a párt korábbi gazdasági háttéremberétől, Dálnoki Árontól.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.