Veszélyben a magyar gazdák! A Tisza-adó tönkretenné őket

Magyar Péternek egy gazda számít: a brüsszeli! A magyar gazdákat pedig brüsszeli gazdája kedvéért akarja tönkretenni. A Tisza-adó éppen azokat sújtaná brutálisan, akikre a legnagyobb szükség van: a magyar gazdákat. Ma közel kétszázezer ember dolgozik a mezőgazdaságban alkalmazottként, és további több tízezer vállalkozóként. A Tisza Párt adóemelési terve rendkívül rosszul érintené a gazdatársadalmat, a mezőgazdaságot és az agráriumot. Komoly pénzeket venne el az agráriumtól, azoktól az emberektől, akik kétkezi munkával dolgoznak a mindennapi betevőért. Akik szorgalmas munkájukkal biztosítják a jó minőségű, elérhető, magyar élelmiszert. Tehát az egész magyar lakosságot, az élelmiszerek minőségét és árát is érintené!

Dálnoki Áron, a Tisza Párt adópolitikusa a brutális Tisza-adóról beszélt / Fotó: Dálnoki Áron Facebook oldala

Tisza-adó: mindenkit érint!

Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Facebook-ra kitett videójában hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt választási győzelme esetén a gazdákon keresztül az egész magyar lakosságot nehéz helyzetbe hozná.

Kiállunk a magyar gazdatársadalomért, itthon is, és Brüsszelben is képviseljük őket

- szögezi le Papp Zsolt a videóban.

A Tisza Párt célja, hogy az Európai Bizottság vonja meg az agrárforrások 30%-át a magyar gazdáktól, a magyar gazdáknak járó pénzt pedig csoportosítsák át az ukránok megsegítésére, aminek következtében elárasztaná Magyarországot is az olcsó, génmanipulált ukrán gabona. Tehát a Tisza Párt háromszoros csapás a magyar gazdákra: megadóztatná őket, elvetetné a támogatást, helyettük pedig az olcsó, génmanipulált ukrán gabonát támogatná.

Nézd meg Papp Zsolt videóját: