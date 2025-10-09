Újabb TikTok-veszélyre figyelmeztetnek: felnőtt tartalomra irányítja a gyerekeket!

Egy nemzetközi civil szervezet vizsgálata szerint a TikTok azoknak a 13 éves gyerekeknek is szexuális tartalmú keresőkifejezéseket ajánl fel, akiknél be van kapcsolva az alkalmazás biztonsági funkciója. Emiatt néhány kattintás után kemény pornográf videók is megjelentek az alkalmazás felületén.

Újabb TikTokkal kapcsolatos veszélyre derült fény. Fotó: pathdoc / Shutterstock

Mit és hogyan vizsgáltak?

A Global Witness kutatói a vizsgálat során gyári beállításokra visszaállított telefonokon hoztak létre új TikTok-fiókokat, 13 éves felhasználóknak kiadva magukat. Ezeken a tiszta fiókokon, minden keresési előzmény nélkül bekapcsolták a TikTok Korlátozott módját (Restricted Mode) is, aminek az a célja, hogy megvédje a felhasználókat, különösen a gyermekeket a szexuálisan burkolt tartalmaktól. A TikTok szerint ebben a módban a felhasználóknak nem szabad felnőtt tartalmakat látniuk, a vizsgálat eredménye szerint azonban ez nem így van.

A TikTok mára a világ egyik legnépszerűbb keresőmotorjává vált, a Z generációs felhasználók közel fele a TikTokon keresgél, nem a Google-ön. Egy nemrégiben közzétett jelentése szerint az öt-hét évesek több mint negyede is használja a TikTokot, és egyharmaduk ezt felügyelet nélkül teszi. Mindezt annak ellenére, hogy a platform közösségi irányelvei kimondják, a felhasználóknak legalább 13 évesnek kell lenniük ahhoz, hogy fiókkal rendelkezhessenek.

Miért jelent nagy gondot ez a megállapítás?

Nem csak az a probléma, hogy a TikTok pornográf tartalmat mutat kiskorúaknak, hanem az, hogy a TikTok keresési algoritmusai a kiskorúakat aktívan a pornográf tartalom felé terelik-írja a Global Witness. Más szóval ez nemcsak tartalommoderálási probléma, hanem az algoritmus tartalomajánlási rendszerének hibája is.

A Z generáció a Tiktokkal tervezi az utazását is. Fotó: Forrás: Shutterstock//Melnikov Dmitriy

A magyar hatóság is valósnak ítéli ezt a veszélyt

A Digipédia (a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság társoldala) a TikTok lehetséges veszélyei között elsőként szerepelteti a nem megfelelő tartalomnak való kitettséget. Mindezt annak ellenére, hogy a fejlesztő cég több lépést is tett az elmúlt években a tartalom szűrésére és moderálására. A gyerekek azonban ennek ellenére még mindig találkozhatnak olyan videókkal, amelyek nem megfelelőek az életkoruk számára. Például a tinédzserek véletlenül találkozhatnak 18+ vagy ijesztő videókkal.

A TikTok kihívások is komolyt veszélyt jelenthetnek a gyerekekre Az NMHH szerint a következő veszélyekkel is szembe kell néznie a gyerekeknek és így a szülőknek is a TikTok használata és az ott terjedő kihívások miatt: társas nyomás és FOMO,

pszichológiai és érzelmi veszélyek,

nem megfelelő tartalomnak való kitettség,

adatvédelmi veszélyek,

online zaklatás,

adathalászat, csalások.

Mit tehetnek a szülők a TikTok káros hatásai ellen?

A szülőknek érdemes rendszeresen átnézni a gyermekeik online tevékenységét.

Szabjanak világos határokat a TikTok használatára vonatkozóan (képernyőidő, tartalomfogyasztás, kihívásokban való részvétel).

A nyílt kommunikáció és a TikTok kihívásokkal kapcsolatos kockázatok oktatása is segíthet enyhíteni ezeket a hatásokat.

A szülői felügyelet bevezetése és a tartalmi korlátozások beállítása segíthet csökkenteni a nem megfelelő anyagoknak való kitettség kockázatát.

A biztonsági szoftverek használata és a kétfaktoros hitelesítés engedélyezése védelmet nyújthat az adathalász támadások ellen.

A jelentési eszközök használata -és ennek megtanítása a gyermekeknek- segíthet megvédeni a gyermekeket a zaklatástól.



