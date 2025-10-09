Újabb TikTok-veszélyre figyelmeztetnek: felnőtt tartalomra irányítja a gyerekeket!

Egy nemzetközi civil szervezet vizsgálata szerint a TikTok azoknak a 13 éves gyerekeknek is szexuális tartalmú keresőkifejezéseket ajánl fel, akiknél be van kapcsolva az alkalmazás biztonsági funkciója. Emiatt néhány kattintás után kemény pornográf videók is megjelentek az alkalmazás felületén.
A Global Witness kutatói a vizsgálat során gyári beállításokra visszaállított telefonokon hoztak létre új TikTok-fiókokat, 13 éves felhasználóknak kiadva magukat. Ezeken a tiszta fiókokon, minden keresési előzmény nélkül bekapcsolták a TikTok Korlátozott módját (Restricted Mode) is, aminek az a célja, hogy megvédje a felhasználókat, különösen a gyermekeket a szexuálisan burkolt tartalmaktól. A TikTok szerint ebben a módban a felhasználóknak nem szabad felnőtt tartalmakat látniuk, a vizsgálat eredménye szerint azonban ez nem így van.
A TikTok mára a világ egyik legnépszerűbb keresőmotorjává vált, a Z generációs felhasználók közel fele a TikTokon keresgél, nem a Google-ön. Egy nemrégiben közzétett jelentése szerint az öt-hét évesek több mint negyede is használja a TikTokot, és egyharmaduk ezt felügyelet nélkül teszi. Mindezt annak ellenére, hogy a platform közösségi irányelvei kimondják, a felhasználóknak legalább 13 évesnek kell lenniük ahhoz, hogy fiókkal rendelkezhessenek.
Nem csak az a probléma, hogy a TikTok pornográf tartalmat mutat kiskorúaknak, hanem az, hogy a TikTok keresési algoritmusai a kiskorúakat aktívan a pornográf tartalom felé terelik-írja a Global Witness. Más szóval ez nemcsak tartalommoderálási probléma, hanem az algoritmus tartalomajánlási rendszerének hibája is.
A Digipédia (a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság társoldala) a TikTok lehetséges veszélyei között elsőként szerepelteti a nem megfelelő tartalomnak való kitettséget. Mindezt annak ellenére, hogy a fejlesztő cég több lépést is tett az elmúlt években a tartalom szűrésére és moderálására. A gyerekek azonban ennek ellenére még mindig találkozhatnak olyan videókkal, amelyek nem megfelelőek az életkoruk számára. Például a tinédzserek véletlenül találkozhatnak 18+ vagy ijesztő videókkal.
A TikTok kihívások is komolyt veszélyt jelenthetnek a gyerekekre
Az NMHH szerint a következő veszélyekkel is szembe kell néznie a gyerekeknek és így a szülőknek is a TikTok használata és az ott terjedő kihívások miatt:
