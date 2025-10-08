Egy család rémülten menekült az Airbnb-szállásáról - hátborzongató dolog várta őket

Az Airbnb-szállásukon hátborzongató felfedezés tette tönkre egy háromgyermekes család nyaralását. Egy, már bekapcsolt kamera várta őket a szálláson.

Az Airbnb szabályzata tiltja, hogy beltéri kamerákat helyezzenek el Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Airbnb rémálom: bekapcsolt kamerával várták a vendégeket

A tartalomkészítőként ismert Kriss és Kate Hardman egy négy hálószobás házat béreltek, ám érkezésükkor észrevették, hogy egy polcon egy videókamera van elhelyezve – ráadásul bekapcsolt állapotban. Kriss egy TikTok-videóban mutatta meg a készüléket, hozzátéve: „Ez vajon megengedett az Airbnb-nél? Szerintem semmiképp sem kéne, hogy az legyen.” A háttérben hallatszott, ahogy egyik gyermekük játszik, ami még nagyobb aggodalmat keltett a nézőkben - írta a Mirror.

A kommentelők is felháborodtak: „Nem! Azonnal húzd ki!”, írta egy felhasználó, másvalaki pedig hozzátette: "Törvény írja elő, hogy jelezniük kellene.” Többen egyértelműen kimondták, hogy a kamera jelenléte elfogadhatatlan, ha a vendégeket erről nem tájékoztatták. Aznap este a házaspár újabb videóban közölte, hogy elhagyták a szállást.

Nagyon megrémített minket. Három kisgyerekkel a biztonság volt a legfontosabb.

– mondta Kriss. Párja, Kate hozzátette, hogy az Airbnb támogatta a döntést, sőt új szállást ígértek nekik.

Bár a cég egy éjszakát kifizetett nekik hotelben, az alternatív Airbnb jóval drágábbnak bizonyult, így az ügyintézés elakadt. „Amint megtudták, mennyibe kerülne, hirtelen elhallgattak” – panaszkodott Kriss. Végül a család a követőik segítségét kérte a TikTokon: „Nekik köszönhetően lett hangunk, de belegondolni is rossz, mi lenne, ha valakinek nem lenne ilyen közönsége.”

Másnapra az Airbnb teljesen megtérítette költségeiket, és segített új szállást találni számukra. Kriss azonban kiemelte: Szégyen, hogy csak a közösségi média nyomása után reagáltak.”

Az Airbnb szabályzata szerint szigorúan tilos beltéri kamerákat elhelyezni a szállásokon, akkor is, ha azok kikapcsolt állapotban vannak. Kültéri biztonsági kamerák engedélyezettek, de csak a vonatkozó törvények és előírások betartásával.

A cég ausztráliai és új-zélandi szóvivője a Mirror-nak nyilatkozva hangsúlyozta: „Az Airbnb nem engedélyezi, hogy a házigazdák a belső tereket megfigyeljék. A vendég teljes visszatérítést kapott, és segítettünk neki új szállást találni. Biztonsági csapatunk a nap 24 órájában elérhető minden felhasználó számára.”