Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Koppány névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pánikot keltett, börtönbe került egy népszerű TikTok felhasználó

TikTok
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 11:27
pánikkeltéstréfabörtönbüntetés
Az ismert videós pánikot keltett az utcán, miután azt imitálta, hogy az utca embereit egy fecskendővel szúrja meg. A Tiktokos most a börtönben gondolkozhat el a csínytevésén.

TikTokos influenszernek kell börtönbe vonulnia, miután tréfálkozása miatt többen rosszul lettek, és pánikot keltett egy rosszul megválasztott videó ötlet miatt.

Egy telefon, amit előkészítettek egy TikTok-trend felvételéhez.
A TikTok influenszer nem gondolta végig a tettét, pánikot keltett, ezért most felelnie kell 
Fotó: ARMMY PICCA / Shutterstock

TikTok nélkül a börtönben nehéz lesz tréfálkozni

Egy év börtönt kapott az Amine Mojito művésznéven futó francia influencer, miután júniusban üres fecskendőkkel tréfálta meg a párizsi járókelőket. A viccesnek szánt videókban Mojito az utcán tartózkodó emberekhez lépett, és úgy tett, mintha tűvel megszúrná őket. A TikTokos videói a Fête de la Musique fesztivál előtti napokban váltak elérhetővé és óriási felháborodást váltottak ki, miután már amúgy is pánik uralkodott a tűs támadásokról szóló rémhírek miatt - írta az Origo. Az influenszernek hat hónapot kell ténylegesen letöltenie a kiszabott büntetésből, a fentmaradó hat hónap pedig felfüggesztett börtönbüntetés. Pénzbírságra is ítélték 1500 euróra, valamint három évre a fegyvertartástól is eltiltották.

Anime Mojito rendszeresen szórakoztatja követőit azzal, hogy csínytevésekről készít videókat. Legutóbbi ötletéről azt nyilatkozta, hogy nem gondolta, hogy bajba fog emiatt kerülni, és hogy botrány lesz belőle, mert elmondása szerint nem a saját ötlete volt, látta már másoktól is ugyanezt a a tréfát. Az ügyész és a bíró már nem tartotta tréfának a dolgot, s bár kárt nem okozott senkinek a TikTokos, de valós pánikot és rettegést okozott a tréfálkozás, mivel több áldozata is rosszul lett az ijedtségtől.

Mojitót végül munkaképtelenség okozása nélküli fegyveres erőszak vádjával büntették. Az ügyész súlyosabb büntetést szeretett volna az influenszernek. Mojito ügyvédje azt mondta, hogy a  bíró fair módon járt el az ügyben, nem statuált túl kemény példát a fiatal veszélyes csínytevéséből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu