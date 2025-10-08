Pánikot keltett, börtönbe került egy népszerű TikTok felhasználó

TikTokos influenszernek kell börtönbe vonulnia, miután tréfálkozása miatt többen rosszul lettek, és pánikot keltett egy rosszul megválasztott videó ötlet miatt.

A TikTok influenszer nem gondolta végig a tettét, pánikot keltett, ezért most felelnie kell

TikTok nélkül a börtönben nehéz lesz tréfálkozni

Egy év börtönt kapott az Amine Mojito művésznéven futó francia influencer, miután júniusban üres fecskendőkkel tréfálta meg a párizsi járókelőket. A viccesnek szánt videókban Mojito az utcán tartózkodó emberekhez lépett, és úgy tett, mintha tűvel megszúrná őket. A TikTokos videói a Fête de la Musique fesztivál előtti napokban váltak elérhetővé és óriási felháborodást váltottak ki, miután már amúgy is pánik uralkodott a tűs támadásokról szóló rémhírek miatt - írta az Origo. Az influenszernek hat hónapot kell ténylegesen letöltenie a kiszabott büntetésből, a fentmaradó hat hónap pedig felfüggesztett börtönbüntetés. Pénzbírságra is ítélték 1500 euróra, valamint három évre a fegyvertartástól is eltiltották.

Anime Mojito rendszeresen szórakoztatja követőit azzal, hogy csínytevésekről készít videókat. Legutóbbi ötletéről azt nyilatkozta, hogy nem gondolta, hogy bajba fog emiatt kerülni, és hogy botrány lesz belőle, mert elmondása szerint nem a saját ötlete volt, látta már másoktól is ugyanezt a a tréfát. Az ügyész és a bíró már nem tartotta tréfának a dolgot, s bár kárt nem okozott senkinek a TikTokos, de valós pánikot és rettegést okozott a tréfálkozás, mivel több áldozata is rosszul lett az ijedtségtől.

🚨 🇫🇷 ALERTE INFO : Amine Mojito, dit « le piqueur fou » qui s’en prenait aux passants avec une seringue vide, condamné à six mois de prison ferme. pic.twitter.com/vVVl0JpNDG — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) October 3, 2025

Mojitót végül munkaképtelenség okozása nélküli fegyveres erőszak vádjával büntették. Az ügyész súlyosabb büntetést szeretett volna az influenszernek. Mojito ügyvédje azt mondta, hogy a bíró fair módon járt el az ügyben, nem statuált túl kemény példát a fiatal veszélyes csínytevéséből.