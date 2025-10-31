Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Terrortámadást akadályozott meg az FBI: az ünnepek alatt csaptak volna le a bűnözők

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 16:10
A jelentések szerint több embert is őrizetbe vettek.

Az FBI bejelentette, hogy megakadályozott egy potenciális terrortámadást, ami a halloweeni, halottak napját érintő hétvégén zajlott volna le.

A jelentések szerint a lehetséges terrortámadás ellenére nincs közbiztonsági veszély

Az FBI igazgatója, Kash Patel pénteken az X-en (volt Twitter) tette közzé, hogy az ügynökség több gyanúsítottat is letartóztatott Michigan államban, akik állítólag erőszakos támadást terveztek a hétvégére. Patel a "potenciális terrortámadás" szavakat használta a bejelentés súlyának alátámasztására. Egyelőre nem világos, hány embert tartóztattak le, és mi volt a tervezett támadás pontos természete, de Patel közölte, hogy az FBI hamarosan további részleteket hoz nyilvánosságra az állítólagos összeesküvésről.

Az FBI detroiti irodája megerősítette a Daily Mailnek, hogy az ügynökök péntek reggel Dearborn és Inkster városaiban voltak jelen. Jordan Hall, az iroda szóvivője kihangsúlyozta, hogy a tervezett támadás ellenére jelenleg nincs fenyegetés a közbiztonságra nézve.

