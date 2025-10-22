Szolnoki buszbalesetBudapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
Azonnali termékvisszahívás: komoly bajt okozhat, senki se használjon ilyet, ha vásárolt belőle!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 13:03
Veszélyes, az immunrendszert károsító anyagot bocsájt ki magából egy tányéralátét. A terméket Németországból szállították Magyarországra.

Egy Németországon keresztül hazánkba is eljutott termékben olyan anyagot mutattak ki, amely az emberi szervezetben károsíthatja a hormonrendszert és a szaporítóképességet. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali intézkedéseket tett az ügyben.

A tengeri mintájú tányéralátétek Németországból érkeztek hazánkba, amelyek veszélyes anyagokat bocsájtanak ki magukból / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Németországból származik az egészségre káros termék 

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során (az emberi szervezetre veszélyes) ftalát kioldódását mutatták ki tengeres tematikájú tányéralátétekből. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, szerdán - írta az Origo

Azt írták, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (MMXH Lakberendezési Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Miért veszélyesek a ftalátok?

A ftalátok olyan vegyületek, amiket az ipar elsősorban műanyagok lágyítására használ. Ezek nem képeznek erős kémiai kötéseket, ezért idővel képesek a termékekből kiszivárogni, és az élelmiszerekkel vagy a bőrrel érintkezve a szervezetbe kerülhetnek. Hosszabb távon ezek az anyagok károsíthatják a hormonháztartást, valamint negatívan befolyásolhatják a szaporítóképességet – ezért a hatóság kiemelten fontosnak tartja, hogy az érintett termék ne kerüljön további használatba.

 

 

