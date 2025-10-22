Szabálytalanság: több cég is lerövidíti a garancia idejét, ezzel megtévesztve a vásárlókat

Szabálytalanul, nem megfelelő jótállási idővel adnak ki termékeket az eladók, emiatt a vásárlókat megtévesztik a jogszabályok által előírt jótállási idővel kapcsolatban.

A nem megfelelő jótállási idő kiadása szabálytalan, az eladó köteles helytállni az általa eladott termék hibájáért / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Szabálytalan módon tájékoztatták a vásárlókat a jótállásról

Több cég is lerövidíti a garancia idejét, állapította meg a Pest Vármegyei Főügyészség vizsgálata, amelynek során a jótállás időtartamának betartását ellenőrizték - közölte a főügyészség szerdán az MTI-vel. A közlemény felidézi, hogy a megvásárolt termékekhez garancia is kapcsolódik, ami jogszabály által előírt vagy az eladó részéről önként vállalt jótállást jelent. A jótállás szerint az eladó köteles helytállni az általa eladott termék hibájáért a jogszabályban meghatározott idő alatt.

Ez az időtartam tartós fogyasztási cikkek esetén a 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek például a háztartási készülékek, a gázkészülékek, a számítógépek, a laptopok, a fényképezőgépek, a mobiltelefonok és még számos termék - írták.

Az ügyészség az ellenőrzései során több esetben azt tapasztalta, hogy a kötelező jótállás alá eső tartós fogyasztási cikkeknél a jogszabályban rögzítettnél rövidebb időtartamban határozzák meg a jótállási időt. Hangsúlyozták, hogy az ilyen tájékoztatás megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot valósít meg, mivel a fogyasztó tévesen azt feltételezheti, hogy a jótállási idő már egy éve letelt, és emiatt nem él azon jogával, hogy a terméket kicseréltesse vagy megjavíttassa.

A közérdekvédelmi jogkörében eljáró Pest Vármegyei Főügyészség a jogsértések mielőbbi megszüntetése érdekébe felhívta az érintett vállalkozásokat arra, hogy módosítsák a jótállásra vonatkozó tájékoztatásaikat hatályos jogszabályoknak megfelelően; a vállalkozások az ügyészi felhívásnak eleget tettek, ezért perindítás nem történt - írták.