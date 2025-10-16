Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Baj van vele: ha ilyet vettél a boltban, nehogy megedd!

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 15:05
Oregánó morzsolttermékvisszahívás
Szennyeződésre figyelmeztet a forgalmazó! Termékvisszahívásra is sor került, az oregánó problémás.
Bors
A Böllér-Ker Kft. visszahívja az általa forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű terméket, mert olívalevél-szennyeződés található benne - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a termékvisszahívás kapcsán  csütörtökön az MTI-vel.

Termékvisszahívás: oregánóval akadtak problémák
Forrás: NKFH

A termékvisszahívás részletei

A tájékoztatás szerint a termékvisszahívás a Böllér-Ker Kft. által forgalmazott, Törökországból származó, többféle kiszerelésben elérhető, 2026. július 31. minőségmegőrzési idővel rendelkező termékeket érinti.

A termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent - közölte a hatóság. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi - jelezte az NKFH.

 

