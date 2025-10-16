Baj van vele: ha ilyet vettél a boltban, nehogy megedd!

A Böllér-Ker Kft. visszahívja az általa forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű terméket, mert olívalevél-szennyeződés található benne - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a termékvisszahívás kapcsán csütörtökön az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a termékvisszahívás a Böllér-Ker Kft. által forgalmazott, Törökországból származó, többféle kiszerelésben elérhető, 2026. július 31. minőségmegőrzési idővel rendelkező termékeket érinti.
A termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent - közölte a hatóság. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi - jelezte az NKFH.
