Baj van vele: ha ilyet vettél a boltban, nehogy megedd!

A Böllér-Ker Kft. visszahívja az általa forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű terméket, mert olívalevél-szennyeződés található benne - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a termékvisszahívás kapcsán csütörtökön az MTI-vel.

Termékvisszahívás: oregánóval akadtak problémák

Forrás: NKFH

A termékvisszahívás részletei

A tájékoztatás szerint a termékvisszahívás a Böllér-Ker Kft. által forgalmazott, Törökországból származó, többféle kiszerelésben elérhető, 2026. július 31. minőségmegőrzési idővel rendelkező termékeket érinti.

A termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent - közölte a hatóság. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi - jelezte az NKFH.