Veszélyben a gyerekek: ha ilyet vettél, azonnal vidd vissza!

Rossz hírekkel kell szolgálnunk azok számára, akik a Pepco valamelyik üzletében vásároltak mostanában. A népszerű, kifejezetten olcsó termékeiről ismert és pénztárcabarát árképzése miatt szeretett üzletlánc egyik, gyerekeknek szánt termékcsoportjával ugyanis komoly gondok akadtak, mint az a bevizsgálások során kiderült.
A Pepco üzletlánc polcaira került, Mancs Őrjáratos konyhai eszközök (bögrék, tálak és tányérok) esetében mutattak ki ólomkioldódást. Emiatt a termék veszélyes, használata nem javasolt, azonnal vissza kell vinni! Amint kiderült a baj, a Pepco Hungary Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve azonnal intézkedett a problémás termékek visszahívásáról, valamint arról, hogy a vásárlókat megfelelően tájékoztassák, és egyetlen kisgyermek se kerüljön veszélybe. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött áruk megsemmisítését – írja oldalán a Mindmegette.
Ólomkioldódás veszélye miatt a következő termékeket hívták vissza:
Aki az érintett termékek bármelyikéből vett, azonnal vigye vissza bármelyik Pepco üzletbe, ahol visszatérítik az árát!
Az ólom a szervezetünkre veszélyes anyag. Komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára. Nehézfém, melynek felhalmozódása a szervezetben károsíthatja az idegrendszert, a vesét, emellett növelheti a daganatos betegségek kialakulásának esélyét is.
Egy nappal ezelőtt, október 30-án egészségre ártalmas ásványvízről érkeztek hírek. Akkor az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz volt érintett. E termékvisszahívás részleteiről ide kattintva lehet olvasni.
