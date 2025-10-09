Azonnali termékvisszahívás: életveszélyes tea került a boltok polcaira

Egy népszerű dél-amerikai teáról derült ki, hogy nagy veszélyt jelent a fogyasztókra. A fogyasztóvédelem ezért azonnali termékvisszahívást rendelt el, miután kiderült, hogy a határértéket meghaladja a növényvédőszer tartalma.

A fogyasztóvédelem termékvisszahívást rendelt el. (Képünk illusztráció) Fotó: NKFH

Azonnali termékvisszahívást rendelt el a fogyasztóvédelem

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági rendszerének (RASFF) riasztása alapján határértéket meghaladó növényvédőszer tartalmat mutattak ki egy Argentínából származó Yerba Maté teában. A kifogásolt termék Csehországból a magyar boltok polcaira is eljutott.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnal intézkedett, és felvette a kapcsolatot az érintett Kamlesh Kft.-vel, amely a hatósággal együttműködve megkezdte a termék visszahívását. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött tételek sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását is.

Az érintett termék adatai

Termék neve: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1 kg

Vonalkód: 7793750000019

LOT: 0224

Visszahívás oka: határértéket meghaladó növényvédőszer tartalom

Fontos, hogy aki a fenti azonosítóval rendelkező teát megvásárolta, az ne fogyassza el a terméket!